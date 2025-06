La Princesse Charlène accompagne 100 collégiens lors du Water Safety Day

Mardi 17 juin, sur la plage du Larvotto a eu lieu la formation aux gestes de secours aquatique.

La Princesse Charlène a assisté à cette nouvelle édition du Water Safety Day, un événement de sa Fondation développé avec l’Académie Monégasque de la Mer.

Cent élèves de sixième et cinquième ont découvert les techniques de sauvetage à travers cinq ateliers encadrés par des professionnels. Pierre Frolla, recordman mondial d’apnée et ambassadeur de la Fondation, a dirigé les démonstrations aux côtés des formateurs de la Croix-Rouge monégasque.

© Eric Mathon / Palais princier

Les jeunes participants ont alterné entre exercices pratiques en mer et apprentissages théoriques : manipulation des bouées tubes, maniement des planches Nipper Board, techniques de sauvetage côtier et initiation à la réanimation cardio-pulmonaire.

Plusieurs ambassadeurs sportifs de la Fondation ont partagé leur expérience avec les collégiens : Jérôme Fernandez (handball), Kevin Crovetto (gymnastique), Antoine Zeghdar (rugby), Marine Simonis (apnée) et Julien Lalanne, spécialiste du sauvetage côtier.

La matinée s’est achevée par l’Ocean Race, course par équipes mêlant natation, sprint sur sable et relais en rescue paddle. Les athlètes présents ont participé à cette épreuve sous les encouragements des enfants.

La Fondation Princesse Charlène et le Consulat de Monaco s’unissent pour le sport scolaire à Madagascar

© Eric Mathon / Palais princier

Depuis 2014, cette journée a pour objectif de sensibiliser les enfants de la Principauté aux notions essentielles de sauvetage sportif, de sécurité aquatique et de secourisme.

Le Water Safety Day de Monaco s’inscrit dans les programmes internationaux « Learn to Swim » et « Water Safety » portés par la Fondation Princesse Charlène de Monaco, qui œuvre à travers le monde pour la prévention des noyades et l’accès à l’éducation aquatique.