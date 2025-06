La Principessa Charlène alla guida di 100 studenti per il Water Safety Day

Martedì 17 giugno, sulla spiaggia del Larvotto, si è tenuta una giornata di formazione dedicata alle tecniche di salvataggio in acqua.

La Principessa Charlène ha partecipato a questa nuova edizione del Water Safety Day, un’iniziativa della sua Fondazione sviluppata in collaborazione con l’Académie Monégasque de la Mer.

Cento studenti di “sixième” e “cinquième” (equivalenti alla prima e alla seconda media) hanno scoperto le tecniche di salvataggio attraverso cinque laboratori coordinati da professionisti. Pierre Frolla, detentore di record mondiali di apnea e ambasciatore della Fondazione, ha guidato le dimostrazioni insieme agli istruttori della Croce Rossa monegasca.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

I giovani partecipanti si sono alternati tra esercitazioni pratiche in mare e sessioni teoriche: utilizzo della boa tubo, manovre con la tavola Nipper Board, tecniche di salvataggio in mare e introduzione alla rianimazione cardiopolmonare.

Diversi ambasciatori sportivi della Fondazione hanno condiviso la loro esperienza con gli studenti: Jérôme Fernandez (pallamano), Kevin Crovetto (ginnastica), Antoine Zeghdar (rugby), Marine Simonis (apnea) e Julien Lalanne, esperto di salvataggio in mare.

La mattinata si è conclusa con l’Ocean Race, una gara a squadre che combina nuoto, sprint sulla sabbia e staffetta con rescue paddle. Gli atleti presenti hanno partecipato con entusiasmo, tra gli applausi dei ragazzi.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Dal 2014, questa giornata mira a sensibilizzare i bambini del Principato ai principi fondamentali del salvataggio sportivo, della sicurezza in acqua e del primo soccorso.

Il Water Safety Day di Monaco fa parte dei programmi internazionali “Learn to Swim” e “Water Safety” sostenuti dalla Fondazione Principessa Charlène di Monaco, che opera in tutto il mondo per prevenire l’annegamento e favorire l’accesso all’educazione acquatica.