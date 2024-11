Solidarietà attraverso lo sport, la Fondazione Principessa Charlène all’opera a Firenze

In collaborazione con il suo partner fiorentino, la Fondazione mira a fornire lezioni di nuoto ai bambini meno fortunati della città entro il 2025.

Per il suo primo progetto in Italia, la Fondazione Principessa Charlène ha scelto di collaborare con un’istituzione fiorentina: la Fondazione Istituto degli Innocenti ETS. Situato in Piazza della Santissima Annunziata a Firenze, l’Istituto opera per “promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” e “coordina attività socioeducative per i giovani”, in particolare attraverso il suo museo e l’ex ospedale dedicato ai bambini.

È sembrato quindi naturale che l’Istituto e la Fondazione Principessa Charlène, che si dedica alla sicurezza del nuoto nei bambini, alla prevenzione dell’annegamento e all’educazione attraverso lo sport, abbiano deciso di lanciare un progetto di beneficenza per il 2025 a sostegno dei bambini e delle famiglie svantaggiate di Firenze, con il sostegno del Consolato del Principato di Monaco a Firenze.

Il loro programma comune porrà il nuoto al centro del progetto come “strumento socioeducativo e di socializzazione” per “promuovere l’apprendimento del nuoto come mezzo preventivo nell’ambiente acquatico”. Istruttori qualificati impartiranno lezioni di nuoto e tecniche di primo soccorso in acqua e sulla terraferma.

Ricordiamo che dalla sua creazione nel 2012, la Fondazione Principessa Charlène ha sostenuto e finanziato progetti educativi in tutto il mondo per oltre 2 milioni di persone in 44 Paesi diversi.