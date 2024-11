Solidarité par le sport, la Fondation Princesse Charlène à l’œuvre à Florence

Avec son partenaire florentin, la Fondation souhaite donner, en 2025, des cours de natation aux enfants défavorisés de la ville.

Pour son premier projet en Italie, la Fondation Princesse Charlène a choisi de s’associer à une institution florentine : la Fondation Istituto degli Innocenti ETS. Sur la place de la Santa Annunziata à Florence, l’Institut œuvre à la « promotion des droits de l’enfance et de l’adolescence » et « coordonne des actions socio-éducatives pour les jeunes », notamment à travers son musée et ancien hôpital voué aux enfants.

C’est tout naturellement et avec l’appui du Consulat de la Principauté de Monaco à Florence que l’Institut et la Fondation Princesse Charlène, dédiée à la sécurité des enfants dans le domaine de la natation, à la prévention des noyades et à l’éducation par le sport, ont souhaité lancer un projet caritatif à l’horizon 2025 pour soutenir les enfants et familles défavorisées de Florence.

Leur programme commun mettra la natation au cœur de son dispositif en tant « qu’outil socio-éducatif et de socialisation » afin de « promouvoir l’apprentissage de la natation à des fins de prévention en milieu aquatique. » Des instructeurs qualifiés dispenseront des cours de natation et les techniques de premiers secours en milieu aquatique et terrestre.

Pour rappel, depuis sa création en 2012, la Fondation Princesse Charlène a soutenu et financé des projets éducatifs à l’échelle internationale pour plus de 2 millions de personnes dans 44 pays différents.