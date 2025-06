La Principessa Charlène a Saint-Paul-de-Vence con Brigitte Macron

In un balletto diplomatico di eleganza, la Principessa Charlène ha partecipato a un’uscita culturale a Saint-Paul-de-Vence, prolungando un fine settimana di amicizia franco-monegasca dal sapore artistico.

Lunedì 9 giugno, su invito di Brigitte Macron, la Principessa Charlène ha passeggiato per le strade acciottolate del villaggio collinare, accompagnata dalle consorti dei Capi di Stato riuniti per la Terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani. Questa visita nel centro storico di Saint-Paul-de-Vence è stata il raffinato epilogo di un fine settimana di impegni comuni.

Il pranzo si è tenuto nell’iconico ristorante “La Colombe d’Or”, un santuario bohémien dove risuonano ancora gli echi di Yves Montand, Simone Signoret e Jacques Prévert. Questo luogo leggendario, un vero e proprio museo all’aperto con opere di Miró, Braque e Chagall, è stato lo scenario perfetto per questo incontro diplomatico con una punta di nostalgia artistica.

© Michael Alesi / Palazzo del Principe

L’arte moderna come sfondo

Il pomeriggio è proseguito alla Fondation Maeght, tempio dell’arte contemporanea, dove giardini scolpiti e creazioni d’avanguardia hanno alimentato gli scambi culturali tra gli ospiti internazionali. Questa visita contemplativa è stata il coronamento di una giornata dedicata al dialogo tra le nazioni attraverso il prisma dell’arte.

L’inizio di una splendida amicizia

Questo momento speciale fa da eco al fine settimana monegasco in cui le due donne hanno legato attraverso le loro cause comuni. Tra la dimostrazione dei Water Safety Days allo Stadio Louis-II e le passeggiate più intime nei giardini del Palazzo Principesco, Charlène di Monaco e Brigitte Macron hanno già gettato le basi per un’amicizia duratura, unite dai rispettivi impegni nei confronti dei più piccoli.