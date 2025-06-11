Княгиня Шарлен — воплощение утончённости в Сен-Поль-де-Вансе рядом с Брижит Макрон

В атмосфере изысканного дипломатического визита, где каждая деталь дышала элегантностью, Княгиня Шарлен блистала во время культурной поездки в Сен-Поль-де-Ванс. Этот визит стал красивым продолжением уик-энда, посвящённого укреплению дружбы между Францией и Монако и дополненного особым художественным акцентом.

В понедельник, 9 июня, по приглашению Брижит Макрон, Княгиня Шарлен прогулялась по узким мощёным улочкам живописной деревушки на вершине холма. Её сопровождали супруги глав государств, прибывшие во Францию на третью Конференцию Организации Объединённых Наций, посвящённую вопросам охраны океанов. Эта неспешная прогулка по старинному центру Сен-Поль-де-Ванса стала достойным завершением насыщенного визита, прошедшего под знаком общих ценностей и взаимного уважения.

Затем гости были приглашены на обед в знаменитый ресторан La Colombe d’Or — уютное и богемное место, где, кажется, всё ещё витает дух Ива Монтана, Симоны Синьоре и Жака Превера. Этот легендарный ресторан, настоящий музей под открытым небом, где стены украшены работами Миро, Брака и Шагала, стал идеальной декорацией для этой дипломатической встречи, наполненной атмосферой искусства, истории и тонкой ностальгии.

© Микаэль Алези / Княжеский дворец

Современное искусство на первом плане

Продолжение дня прошло в Фонде Маг — храме современного искусства, где скульптурные сады и авангардные экспозиции способствовали культурному диалогу между международными гостями. Этот вдохновляющий визит стал кульминацией дня, посвящённого сближению народов через универсальный язык искусства.

Начало прекрасной дружбы

Этот особенный момент стал продолжением насыщенного монегасского уик-энда, во время которого принцесса Шарлен и Брижит Макрон открыли для себя множество общих тем. Между демонстрацией Дней безопасности на воде на стадионе «Луи II» и неспешными прогулками по садам Княжеского дворца обе женщины заложили прочную основу для будущего сотрудничества, объединённого искренним стремлением помогать молодёжи.