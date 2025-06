La Princesse Charlène, éblouissante à Saint-Paul-de-Vence aux côtés de Brigitte Macron

Dans un ballet diplomatique empreint d’élégance, la Princesse Charlène a rayonné lors d’une escapade culturelle à Saint-Paul-de-Vence, prolongeant ainsi un week-end d’amitié franco-monégasque aux accents artistiques.

Lundi 9 juin, sur invitation de Brigitte Macron, la Princesse Charlène s’est aventurée dans les ruelles pavées du village perché, accompagnée des conjoints de chefs d’État réunis pour la troisième Conférence des Nations Unies sur l’Océan. Cette déambulation dans le centre historique de Saint-Paul-de-Vence s’inscrivait comme l’épilogue raffiné d’un week-end placé sous le signe des engagements partagés.

Le déjeuner s’est déroulé dans l’iconique restaurant « La Colombe d’Or », sanctuaire bohème où résonnent encore les échos d’Yves Montand, Simone Signoret et Jacques Prévert. Ce lieu mythique, véritable musée à ciel ouvert orné d’œuvres de Miró, Braque et Chagall, a offert un écrin parfait à cette rencontre diplomatique teintée de nostalgie artistique.

© Michael Alesi / Palais princier

L’art moderne en toile de fond

L’après-midi s’est poursuivie à la Fondation Maeght, temple de l’art contemporain où jardins sculptés et créations avant-gardistes ont nourri les échanges culturels entre les invités internationaux. Cette visite contemplative a couronné une journée dédiée au dialogue entre les nations par le prisme de l’art.

Les prémices d’une belle amitié

Ce moment privilégié faisait écho au week-end monégasque où les deux femmes avaient tissé des liens autour de leurs causes communes. Entre la démonstration des Water Safety Days au Stade Louis-II et les promenades intimistes dans les jardins du Palais princier, Charlène de Monaco et Brigitte Macron avaient déjà posé les fondations d’une complicité durable, unies par leurs engagements respectifs en faveur de la jeunesse.