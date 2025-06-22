Княгиня Шарлен вместе со 100 школьниками провела День безопасности на воде

Традиционный День безопасности на воде прошёл во вторник на пляже Ларвотто в присутствии Княгини Монако © Эрик Матон / Княжеский дворец

В минувший вторник, 17 июня, пляж Ларвотто превратился в большую учебную площадку: здесь прошёл традиционный День безопасности на воде.

За мероприятием внимательно следила Княгиня Шарлен, которая лично поддержала юных участников. Эта инициатива проводится её Фондом совместно с Монегасской Академией моря.

В этом году в ней приняли участие сто учеников шестых и седьмых классов. Их ждали пять мастер-классов, где опытные инструкторы делились важнейшими знаниями о спасении на воде. Мастер-классы проходили под руководством легендарного Пьера Фролла — рекордсмена мира по задержке дыхания и посла Фонда Княгини Шарлен. Помогали ему инструкторы Красного Креста Монако.

© Эрик Матон / Княжеский дворец

В программу вошли как практические занятия в море, так и теория на берегу: школьники учились пользоваться спасательными буями, управлять специальными досками Nipper Board, осваивали береговые техники спасения и знакомились с основами сердечно-лёгочной реанимации.

Своим примером и словами поддержки с детьми поделились и спортивные послы Фонда Княгини Шарлен: гандболист Жером Фернандес, гимнаст Кевин Кроветто, регбист Антуан Зегдар, подводная пловчиха Марин Симонис и специалист по спасательным операциям Жюльен Лаланн. Каждый из них вдохновлял школьников, рассказывая о важности знаний и навыков, которые могут однажды спасти жизнь.

Финалом насыщенного дня стала командная гонка Ocean Race — динамичное соревнование, где участники преодолевали водную дистанцию, бежали по песку и передавали эстафету на спасательных досках. Спортсмены с радостью присоединились к гонке, под громкие аплодисменты и восторженные крики школьников.

© Эрик Матон / Княжеский дворец

С 2014 года главная цель этого дня — научить детей Княжества основам безопасного поведения на воде, приёмам первой помощи и спортивного спасения.

День безопасности на воде — часть международных программ «Learn to Swim» и «Water Safety», которые реализует Фонд Княгини Шарлен по всему миру. Его миссия — предотвращение утоплений и обеспечение как можно большего числа детей доступом к обучению плаванию и жизненно важным навыкам на воде.