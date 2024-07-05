Фонд Княгини Шарлен запускает кампанию профилактики утоплений

Жителей Монако и окрестностей приглашают посмотреть эти видео, поделиться ими и присоединиться к важной инициативе.

Фонд Княгини Монако Шарлен продолжает активно бороться с утоплениями, ежегодно уносящими около 236 000 жизней. Новый метод в этой борьбе – короткие видеоролики, направленные на профилактику.

Pеклама

«Мы создали эти видеоролики, чтобы они были доступны и понятны всем, надеясь, что они вдохновят на безопасное поведение и профилактические меры», — отметила Княгиня Шарлен. «Утопление – это трагедия, которую можно предотвратить, и через эту кампанию мы хотим дать каждому человеку знания и навыки, способные спасти жизнь».

300 детей освоили правила безопасности на воде на семинаре Княгини Шарлен

Широкий охват

Короткие 30-секундные видеоролики показывают повседневные ситуации, в которых есть риск утонуть. В одном из роликов, например, человек лежит на шезлонге у бассейна в наушниках. Затем появляется надпись: «Мы все знаем эту песню», за которой следует «И все же…» с изображением плавающего детского нарукавника. Это напоминает родителям, что у воды всегда нужно быть начеку, ведь дети до 6 лет чаще всего становятся жертвами утоплений.

Видеоролики размещены на страницах Фонда в социальных сетях и на партнерских каналах. Их также можно увидеть на цифровых автобусных остановках в районах вокзала Монако, Кондамин и Ларвотто, а также на рекламных щитах на вокзале Монако, в торговых центрах Polygone Riviera, Cap 3000 и Nice Étoile, чтобы охватить как можно большую аудиторию. Кроме того, не забудьте о показах в кинотеатре под открытым небом в Монако в июле и августе.