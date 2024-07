La Fondation Princesse Charlène de Monaco lance une campagne choc contre les noyades

Les résidents de Monaco et des alentours sont invités à visionner ces vidéos, à les partager et à s’engager dans cette cause.

La Fondation Princesse Charlène de Monaco se mobilise, encore et toujours, contre les noyades qui touchent environ 236 000 personnes chaque année. Le dernier moyen mis en place pour lutter contre ce fléau ? Des courtes vidéos de sensibilisation.

« La Fondation a conçu ces vidéos pour qu’elles soient accessibles et pertinentes pour tout le monde, en espérant qu’elles inspireront des comportements sûrs et préventifs, a déclaré la Princesse Charlène de Monaco. La noyade est une tragédie évitable, et avec cette campagne, nous voulons armer chaque personne de connaissances et de réflexes qui peuvent sauver des vies. »

Fondation Princesse Charlène : 11 ans d’actions pour lutter contre la noyade

Toucher un large public

Axées sur la vie quotidienne, ces vidéos de 30 secondes mettent en scène différents contextes où le risque de noyade est présent. Sur l’une d’entre elles, on voit par exemple une personne allongée sur un transat, à la piscine, un casque de musique sur les oreilles. Ensuite, la phrase « on connaît tous la chanson » s’affiche suivie de « Et pourtant… » avec l’image d’un brassard qui flotte. Une manière de rappeler aux parents de toujours rester vigilants aux abords de l’eau car les enfants de moins de 6 ans sont les principales victimes de la noyade.

Ces vidéos sont à retrouver sur les réseaux sociaux de la Fondation et sur les chaînes locales partenaires. Elles seront également diffusées sur les réseaux abribus numérique des quartiers de la Gare, Condamine et Larvotto mais aussi sur les réseaux d’affichage de la Gare de Monaco, de Polygone Riviera, de Cap 3000 ainsi que de Nice étoile afin d’assurer une large diffusion. Sans oublier lors du cinéma en plein-air de Monaco durant les mois de juillet et août.