300 детей освоили правила безопасности на воде на семинаре Княгини Шарлен

Мероприятие для учеников первых классов школ Княжества прошло в среду, 22 ноября, в Гримальди Форуме.

День был посвящен профилактике утопления, ведь это одна из главных задач, которую ставит перед собой Фонд Княгини Монако Шарлен. Семинар, посвящённый правилам безопасности на воде, был организован в сотрудничестве с Управлением национального образования, молодежи и спорта (DENJS), Мэрией Монако, Монегасским Красным Крестом, Отделом морской полиции и полиции аэропортов, пожарным корпусом Монако и Монегасской морской академией.

С 2012 года Фонд активно работает в 43 разных странах — © Эрик Матон / Княжеский дворец

В рамках практической части программы дети принимали участие в занятиях на суше, в то время как комбинация теоретических и практических уроков проводилась в классах. Как уточняется в пресс-релизе, «в рамках коротких обучающих сессий под руководством специалистов дети получили необходимые знания в области безопасного поведения на воде, методов предупреждения утопления, использования спасательного оборудования и техник первой помощи, которые могут спасти жизнь». В интервью журналисту Monaco Info ученики первого класса, начавшие обучение плаванию в школе с прошлого года, продемонстрировали свои знания: «Я знаю, что мне не следует бегать вокруг бассейна и что папа должен наблюдать за мной, когда я плаваю», — с энтузиазмом поделился один из малышей.

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В рамках мероприятия состоялась презентация книги «Магия воды» и встреча с её автором Мелиндой Гери (Mélinda Guery), давним партнёром Фонда. Яркое иллюстрированное произведение в стихах побуждает малышей учиться плавать и лучше понимать водную среду. В конце мероприятия каждый маленький участник, не скрывая своей радости, получил в подарок экземпляр этой книги, а также пакет с сувенирами от Фонда, включающий шапочку для плавания и зимний берет, выполненные в фирменных цветах организации.