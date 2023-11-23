«Отец привил мне любовь к цирку»: Принцесса Стефания почтила память Князя Ренье III особой выставкой

Принцесса Стефания стала организатором выставки, посвященной цирку, которую торжественно открыли члены Княжеской семьи во вторник, 21 ноября.

В помещении, где ранее размещался Музей ретроавтомобилей Князя Монако на Террас де Фонвьей, посетителей встречает атмосфера цирка под красно-белым куполом с мягким приглушённым светом. Это место преобразилось в пространство для масштабной выставки, посвященной Международному цирковому фестивалю, начало которому положил Князь Ренье III.

Сценические костюмы, официальные документы, архивные фото- и видеоматериалы, реквизит и макеты… Эта выставка отмечает два юбилея: 50-летие Международного циркового фестиваля в Монте-Карло и 100-летие со дня рождения Князя Ренье III. «Это невероятное совпадение», — улыбается Принцесса Стефани, инициатор этого грандиозного проекта под названием «Князь в сердце цирка».

«Отец привил мне любовь к цирку, которая стала частью меня и теперь течёт в моих жилах», — добавляет Принцесса, с благодарностью отмечая сотрудничество с Шарлен Дрей (Charlène Dray), выпускницей Высшей школы искусств «Павильон Бозьо», доктором искусствоведения и специалистом в области цирка, а также куратором выставки.

Принцесса Стефания вместе с Шарлен Дрей — © Фредерик Небенже / Княжеский дворец

Князь Альбер II и принцесса Стефания на открытии Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло

Полувековая история в деталях

Охватывая все грани циркового искусства: от клоунов до акробатов и животных — команда тщательно изучала архивы, отражающие пять десятилетий фестиваля. «Мы тесно сотрудничали, опираясь на мои личные воспоминания. Шарлен изучила тысячи фотографий для этой выставки, и мы вместе отобрали те, что вы видите здесь», — рассказывает Принцесса Стефания.

Выставка представляет собой обширную коллекцию архивных материалов и экспонатов – © Фредерик Небенже / Княжеский дворец

Отвечая на вопрос о возможности основания музея цирка в Монако, Принцесса воскликнула: «Да услышат вас Бог, Князь и Святая Девота! Учреждение такого музея — это моя заветная мечта! (…) Цирк играет значительную роль в международном имидже Монако. Например, в Китае наша страна значительно больше ассоциируется с цирком, чем с Гран-при или самим Князем. Именно поэтому я убеждена, что учреждение музея цирка в Монако имеет множество веских оснований и обещает стать по-настоящему успешным!»

Принцесса Стефания активно выступает за создание музея цирка в Монако — © Управление по связям с общественностью / Фредерик Небенже

А до появления музея посетителям предоставляется возможность погрузиться в пятидесятилетнюю историю цирка, наполненную волшебством и глубокими эмоциями. «На этой выставке не нужно спешить, — отмечает Принцесса. — Здесь не то место, куда стоит забежать всего на полчаса — это было бы неправильно! Важно выделить время, чтобы изучить видеоматериалы и полностью погрузиться в атмосферу цирка. Это не та выставка, которую можно быстро пробежать и забыть».

Экспозиция посвящена Князю Ренье III, который страстно поддерживал цирковое искусство, переведя его из компетенции Министерства сельского хозяйства Франции в сферу Министерства культуры, и был одним из первых, кто проявил заботу о благополучии животных в цирке. Также в выставке уделено внимание легендарным цирковым исполнителям, таким как первый обладатель награды «Золотой клоун» на фестивале в 1974 году клоун Чарли Ривель и монегасский шпрехшталмейстер Пти Гугу.

Сценография наверняка понравилась бы Князю-строителю, который сказал в своей инаугурационной речи полвека назад: «Этот фестиваль создан, чтобы Вы, уважаемые зрители, получив возможность увидеть усилия и работу артистов, смогли лучше понять их и достойно отметить их достижения».

Князь Альбер II и принцесса Стефания вспоминают свое детство с Князем Ренье III

Княжеская семья на вернисаже выставки

21 ноября Принцесса Стефания, Князь Альбер II, Камилла Готлиб и Луи Дюкруэ торжественно открыли новую выставку.

Торжественное открытие посетили самые высокопоставленные лица Монако — © Фредерик Небенже / Княжеский дворец

Также присутствовали государственный министр Пьер Дарту, министр-совеник правительства по вопросам внутренних дел Патрис Селларио и председатель Национального совета Брижит Боккон-Пажес. Князь Альбер II воспользовался торжественным моментом, чтобы оставить запись в книге отзывов.

Князь Альбер II оставил запись в книге отзывов — © Фредерик Небенже / Княжеский дворец

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