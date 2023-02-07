Князь Альбер II и принцесса Стефания на открытии Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло

20 января, после двухлетнего отсутствия, под купол шапито в Фонвьее вернулось одно из ключевых событий монегасского календаря событий.

Есть традиции, которые нерушимы. 20 января Княжеская семья открыла 45-й Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло (и 10-й детский фестиваль «Новое поколение»). Князь Альберт II присутствовал в ложе вместе со своей сестрой, Принцессой Стефанией, Луи Дюкруэ и его женой Мари, а также Камиллой Готлиб.

© Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали / Стефан Данна

Поклонники цирка были в нетерпении, так как уже дважды их любимый фестиваль был отменён из-за пандемии Covid-19. «Это прекрасные моменты радости и общения. Мы наконец-то можем немного выдохнуть, и я так счастлива, что купол шапито снова ожил. Нам кажется, что мы никогда не расставались друг с другом и что этих двух лет без цирка просто не было», — радовалась в интервью Monaco Info Принцесса Стефания, президент фестиваля в течение последних 17 лет.

Один рекорд уже побит

Конечно, по словам Принцессы, после такого долгого отсутствия программа немного изменилась. «Мы сделали смешанную программу с участием юных артистов конкурса «Новое поколение». Они заслуженно получили свое место во «взрослой» программе, так что теперь это два конкурса в одном»

© Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали / Стефан Данна

Среди 16 спектаклей, которые значатся в программе до 29 января, один уже стал богатым на рекорды: Уэсли Уильямс в буквальном смысле поднял искусство езды на велосипеде на высоту 10,6 метра. «Наши артисты бьют всевозможные рекорды, и жюри вновь придётся нелегко. Но в том-то и замечательная особенность цирковых артистов, что им всегда удается удивить нас, прыгнуть ещё выше головы», — продолжает Принцесса Стефания.

Артисты со всего мира изо всех сил старались отличиться, чтобы получить бронзового, серебряного или золотого клоуна: «Как только они узнали о возвращении фестиваля, им удалось поистине превзойти самих себя и предложить зрителям еще более невероятные номера, это потрясающе».

Солидарность артистов

В рамках программы «Новое поколение» соревнуются дети из украинской цирковой школы, которые выступали на сцене Всемирного дня цирка в театре имени Княгини Грейс. Кроме того, в этом году отсутствуют артисты из России. Это ещё одно подтверждение поддержки Украины со стороны Княжества.