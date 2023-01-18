Как Монако поддерживает Украину с начала российского вторжения?

Гражданская мобилизация в поддержку украинского народа не ослабевает. В начале этого года страна всё ещё подвергается массированным ударам со стороны России.

Новый год начался, но, к сожалению, война в Украине не закончилась. Ряд регионов страны всё ещё подвергается бомбардировкам. В сегодняшнем контексте международная помощь жизненно необходима. Монако продолжает поддерживать украинский народ во всех сферах, как это было с самого начала наступления 24 февраля 2022 года.

Красный Крест Монако — в сердце движения солидарности

Суверенный Князь незамедлительно и недвусмысленно осудил вторжение в Украину. «Княжество Монако подтверждает свою приверженность соблюдению международного права и суверенитета, целостности и независимости государств. Мы считаем, что разногласия и конфликты должны решаться исключительно путем диалога и дипломатии», — сказал он в своей речи, также упомянув о готовности страны принять украинских беженцев. К середине сентября около 190 беженцев нашли убежище в Княжестве.

Красный Крест Монако в сотрудничестве с Кардиоторакальным центром Монако тотчас же развернул активную деятельность на местах для сбора всех видов средств первой необходимости и ухода, а также предоставил беженцам, прибывшим в страну, всё нужное для жизни.

Помимо размещения групп гуманитарной помощи на местах, была запущена кампания по сбору пожертвований. Она позволила собрать 170 000 евро всего за 72 часа…и 1,7 миллиона евро в июле прошлого года. «Наш призыв сделать пожертвования получил невероятный отклик среди населения. Монегаски и жители страны проявили огромное сострадание», —прокомментировал административный директор Красного Креста Монако Ян Бертран, добавив: «Мы можем гордиться тем, как Монако справляется с этим кризисом».

Красный Крест Монако продолжает помогать Украине и беженцам в Княжестве

Были задействованы и другие благотворительные организации, среди которых Caritas Monaco, которая всего через несколько дней после начала вторжения собрала и отправила населению в зоне конфликта 69 000 евро. Что касается Всемирной ассоциации друзей детства (АМАДЕ), которую возглавляет принцесса Каролина, то ее деятельность была сосредоточена на оказании экстренной помощи женщинам и детям, оставшимся в Украине.

Всемирная ассоциация друзей детства АМАДЕ оказывает поддержку стране с начала войны / © ALIMA

«Женщины подвергаются повышенному риску жестокого обращения, включая сексуальное насилие», — сообщала тогда АМАДЕ. Организация активно помогала родильному отделению Николаевской больницы, которое было повреждено в результате бомбардировки.

При поддержке правительства Княжества эти монакские ассоциации смогли обеспечить оказание медицинской помощи беженцам, обучение в школах для детей, зачисление в ясли для новорожденных, а также создать штаб психологической помощи для семей.

Со своей стороны, учредитель и председатель фонда по борьбе со СПИДом Fight Aids Monaco Принцесса Стефания, чутко отреагировала на чрезвычайную ситуацию, в которой оказались украинцы, живущие с ВИЧ. Она немедленно откликнулась на международный призыв Объединенной программы ООН по ВИЧ (ЮНЭЙДС) о выделении средств, пожертвовав 25 000 евро.

Принцесса Стефания отдала дань уважения украинскому народу вместе с монакским художником Mr OneTeas / © Фредерик Небенже

Монегаски и жители страны продемонстрировали большую щедрость в ходе сбора гуманитарной помощи в пункте, который был размещён в марте возле входа в супермаркет Carrefour в Фонвьее. Фонд «Друзья Александра Савчука» таким образом собрал взрослое и детское питание, средства гигиены и другие вещи для отправки в Украину.

Покупатели торгового центра, чрезвычайно взволнованные всем происходящим, проявили великодушие. «Мы просто обязаны помочь этим людям, которые потеряли всё. Их положение трогает меня до слёз», — сказал один из них нашему изданию.

В то же время мэрия Монако начала сбор средств для отправки в Украину предметов первой необходимости (спальные мешки, мыло, подгузники и т.д.) в концертном зале им. Лео Ферре.

Мир спорта и культуры мобилизовал свои силы

Что касается спортивной сферы, то баскетбольный и футбольный клубы страны не медля отреагировали на вторжение. Всего через несколько дней после начала войны бывший игрок, а ныне помощник тренера команды Roca Team Сергей Гладырь разместил на своей тактической тренерской доске призыв «Остановите войну», а ФК «Монако» опубликовал в своих соцсетях видео с мирным призывом #TheOnlyGoalisPeace. («Мир — вот единственная цель»).

© БК «Монако»

Литовский полузащитник Донатас Мотеюнас также выразил поддержку Украине после матча Евролиги против «Фенербахче» (92-78). «Мы должны почтить минутой молчания всё, что сейчас происходит в Европе. Гибнет много невинных людей… Пожалуйста, остановите войну в Украине. Наши мысли и молитвы сейчас с этой страной. Спасибо».

Вскоре после этого, в начале марта, ФК «Монако» и лично его российский президент Дмитрий Рыболовлев перечислили пожертвования в Красный Крест Монако для оказания помощи мирному населению Украины. Дмитрий Рыболовлев тогда подчеркнул: «Чрезвычайно важно поддержать тех, кому сложнее всего. Поэтому ФК ”Монако” и ФК ”Серкль Брюгге”, я лично и компании, в которые инвестировал семейный траст Рыболовлевых, решили перечислить деньги на оказание гуманитарной помощи».

В конце марта, перед матчем с «ПСЖ», Рыболовлев перечислил еще одно личное пожертвование в Красный Крест Монако, а клуб передал благотворительной ассоциации часть выручки от матча с парижанами. Месяц спустя футболки с дерби «Монако» — «Ницца» были проданы на аукционе, а вырученные средства переданы ассоциации «Народная помощь Приморских Альп» (Secours Populaire des Alpes-Maritimes) для поддержки украинских беженцев. В то же время президент клуба «Монако» сделал в частном порядке ещё одно пожертвование, сумма которого не разглашается.

В декабре прошлого года в ходе гала-вечера, организованного в Яхт-клубе Монако, было собрано около 250 000 евро для Фонда Элины Свитолиной, основной миссией которого является развитие спорта и тенниса в Украине. «Мы занимаемся проблемами вынужденных переселенцев, среди которых есть дети. Мы хотим дать им возможность жить нормальной жизнью», — рассказала украинская теннисистка о роли своей ассоциации.

Деятели культуры также примкнули к этому движению солидарности. Выручка от нескольких спектаклей в Театре княгини Грейс, Гримальди Форуме и Опере Монте-Карло, была полностью передана в Красный Крест Монако. Что касается Балета Монте-Карло, то его художественный руководитель Жан-Кристоф Майо объявил о временной приостановке одного из своих спектаклей в Большом театре в Москве. Коллектив оказывал Украине материальную и финансовую помощь, а также посильную личную поддержку.

«Независимо от этого решения, я хотел бы выразить свою глубокую привязанность ко всем сотрудникам и особенно артистам балета Большого театра в Москве, с которыми я имел удовольствие работать в течение последних семи лет, а также мое глубокое уважение к тем, кто выступил против этой войны», — написал Майо в своей странице в Instagram.

Символом единства стал концерт Филармонического оркестра Монте-Карло, в котором приняли участие российский дирижёр и украинский скрипач. 23 октября россиянин Станислав Кочановский и украинский скрипач Валерий Соколов объединили свои таланты, чтобы сыграть потрясающий симфонический концерт на тему «Апофеоз танца».

Прекрасное послание мира двух больших музыкантов в Филармоническом оркестре Монте-Карло / © Андре Пейрень

Наконец, Княжество не забывает о братьях наших меньших и проявляет особую заботу о животных. В мае на призыв к солидарности с украинским зоопарком в Харькове, с которым выступила депутат из Ниццы Элен Грануйяк, откликнулся Зоологический сад Монако. Он пожертвовал 550 кг корма для птиц зоопарка, а также для брошенных кошек и собак.

Как мы можем продолжать помогать?

Зима угрожает жизням миллионов людей в стране, где идет война. «Из-за постоянных бомбардировок люди остаются без электричества и отопления. Нам нужны электрогенераторы, портативные аккумуляторы, свечи, термобелье, одеяла и продукты питания», — объяснила в интервью Monaco Info 29 декабря Жанна Бубка из организации Help Monaco Ukraine.

Символ, придуманный Принцессой Стефанией, прямо говорит нам, что будущее Украины зависит от солидарности. Давайте продолжим объединять наши силы!

Для этого есть несколько вариантов:

Поддержать Красный Крест Монако в его кампаниях помощи Украине, в частности, для будущего восстановления страны – чеком по адресу «Croix-Rouge monégasque – Ukraine – 27 Boulevard de Suisse — 98000 Monaco» или онлайн-платежом на официальном сайте.

Пожертвовать продукты питания и одежду в пунктах сбора гуманитарной помощи рабочей группы Help Ukraine Monaco. По словам членов организации, следующий сбор должен состояться до Пасхи. Более подробная информация: +33 6 40 61 97 55.