Монакское отделение Красного Креста собрало более 1,7 миллиона евро пожертвований.

Все началось пять месяцев назад. 24 февраля этого года Россия начала войну с Украиной, что вызвало массовый исход украинского населения и подняло невероятную волну солидарности.

Янн Бертран – © Красный Крест Монако

Красный Крест Монако не отклонился от правил. Немедленно объявив призыв к пожертвованиям, ассоциация поделилась с нами первыми итогами своих операций, финансированных, благодаря щедрости населения.

«Красный Крест отреагировал в три этапа, что позволило нам быстро помочь людям, страдающим от этого конфликта, объясняет нам Янн Бертран (Yann Bertrand), административный директор Красного Креста Монако. В первую очередь – финансовая поддержка международного движения».

И не без основания: собрав 1,7 миллиона евро пожертвований на помощь в этом кризисе, Княжество передало Международному комитету Красного Креста, действующему в воюющих странах, 650 000 евро, а Международной федерации Обществ Красного Креста, принимающей беженцев, – 300 000 евро. Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД также получила 25 000 евро. Эта операция скоро будет возобновлена.

«Наш призыв к пожертвованиям получил невероятный отклик населения, комментирует Янн Бертран. Монегаски и жители Монако проявили глубокое сопереживание».

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Поддерживать семьи, приехавшие в Монако

Валери Корпоранди – © Красный Крест Монако

Финансовая помощь – это еще не все. Рабочие группы Красного Креста Княжества должны были быстро сориентироваться, чтобы оказать помощь семьям, бежавшим из страны и, естественно, обратившимся в ассоциацию. Большинство семей расположилось у своих близких, проживающих в Монако, но при поддержке Княжеского правительства Красный Крест все-таки оказал снабженческую и финансовую поддержку, а также помощь в административных процедурах.

«Семьи беженцев продолжают приезжать и сегодня, подчеркивает Валери Карпоранди (Valérie Corporandy), ответственная за социальный отдел Красного Креста Монако. Одни обустраиваются в Монако, другие едут в соседние коммуны. На сегодняшний день Красный Крест Монако поддержал 458 человек, в основном женщин и детей. 260 из них остались в Княжестве, остальные расселились в департаменте Приморские Альпы».

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Несмотря на то, что вопрос о расселении этих семей требует новых размышлений, не может быть и речи о том, чтобы бросать их на произвол судьбы. Ассоциация собрала для них целых 75 000 евро на талоны на услуги (чеки на продукты питания и гигиены, билеты на автобус, проездные документы и пр).

Параллельно с этим Красный Крест совместно со своими партнерами быстро обеспечил школьное обучение детям, медицинское обслуживание беженцам, запись младенцев в ясли, а также детские кружки (например, кружок садоводства в Экзотическом саду). Для семей также работает группа поддержки в решении проблем.

© Красный Крест Монако

«Все наши партнеры оперативно мобилизовались и активировались, с удовлетворением отмечает Янн Бертран. Наша задача – максимально привлечь эти семьи к жизни в Монако. Правительство – наш особый привилегированный партнер. Оно выделило средства и очень оперативно действовало, например, в устройстве детей в школы. Мы можем гордиться управлением этого кризиса в Монако: мы убедились в собственной гибкости и способности к адаптации».

Чтобы преодолеть языковой барьер, – основную трудность, с которой столкнулся Красный Крест, – мобилизовались переводчики. На ряду с этим 70 беженцев посещают курсы французского языка в сотрудничестве с НПО «Alliance française».

Действовать на местах

Последний важный этап – действовать на местах, обеспечивать снабженческую поддержку на месте. Рабочие группы Красного Креста Монако и Италии отправились в Румынию, на границу, чтобы максимально поддерживать операции на территории Украины.

© Красный Крест Монако

«У нас было много добровольцев, свидетельствует Янн Бертран. Но это – не авантюрное путешествие. Для него необходима подготовка». «Очень многие волонтеры помогали Красному Кресту с одеждой, которую беженцы периодически получали», дополняет Валери Карпоранди

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Следующий этап – развивать четвертое направление действий: восстановление страны по окончании конфликта. А пока Красный Крест рассчитывает на пожертвования, которые спустя несколько месяцев продолжают поступать: «Люди регулярно вносят пожертвования, утверждает Янн Бертран. Нам нечего краснеть за подъем солидарности нашего населения. 40 000 жителей Княжества собрали более 1,7 миллиона евро. Думаю, наше население – одно из самых щедрых».

Чтобы продолжать поддерживать Красный Крест Монако в его операциях по помощи Украине, вы можете сделать пожертвование:

Чеком по адресу: Croix-Rouge Monégasque – Ukraine – 27 Boulevard de Suisse – 98000 Monaco

В интернете: на официальном сайте Красного Креста Монако.

Если вы желаете записаться в добровольцы, приходите к нам по адресу 27 Boulevard de Suisse.