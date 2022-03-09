Фонд распространил призыв Объединённой программы Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД (ONUSIDA) в своих социальных сетях.

Защита медицинского персонала и обеспечение бесперебойного оказания услуг в Украине – вот задача объединённых организаций ONUSIDA, сейчас работающих в стране, в целях оказания наиболее эффективной помощи населению в период военного конфликта с Россией. Ассоциация Fight Aids Monaco выражает поддержку этой инициативы, напоминая, что Украина является второй страной по количеству ВИЧ-инфицированных в регионе.

«Из примерно 250 000 человек, живущих с ВИЧ, 156 000 пациентов, получающих антиретровирусную терапию, смогут лечиться еще лишь только нескольких недель, если доступ к лекарствам окажется полностью невозможным из-за войны», — объяснили в Фонде и добавили, что «украинское правительство и его партнёры реализовали одну из самых эффективных в регионе стратегий по борьбе с ВИЧ, и сегодня российское военное вторжение угрожает уничтожить достигнутый прогресс».

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Принцесса Стефания, Президент Фонда, принявшая участие в создании коллективного произведения искусства по случаю Международного дня борьбы за права женщин (Journée Internationale des Droits des Femmes), воспользовалась предоставленной возможностью, чтобы выразить солидарность украинскому народу. Принцесса создала небольшое художественное произведение в виде желто-голубого прямоугольника, на котором написано слово «будущее», а также изображено рукопожатие: символ мира и солидарности.