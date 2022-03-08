100 известных людей Монако, включая принцессу Стефанию, приняли участие в создании коллективного произведения искусства в рамках акции #8marsMonaco, посвященной Международному женскому дню.

«Свобода», «Человечность», «Равенство», «Будущее», «Защита»… Одетые в синие робы и белые перчатки, вооруженные цветными бомбами, трафаретами и фенами, 100 известных людей Княжества, включая Князя Альбера II, приложили свои усилия к созданию большого коллективного произведения искусства. Это произведение объединит все эти сильные слова и будет представлено во вторник 8 марта по случаю Международного женского дня.

В акции, в частности, приняли участие принцесса Стефания, мэр города Жорж Марсан, президент Национального совета Стефан Валери и даже игроки футбольного клуба «Монако».

© Frederic Nebinger © Stéphane Dana © Stéphane Dana

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Это коллективное произведение искусства, созданное в сотрудничестве с художником Антони Альберти, также известным как Mr OneTeas, будет посвящено двум темам: защите прав женщин и морю. По данным ООН, 80% людей, перемещенных в результате изменения климата, составляют женщины и девочки.

«Эта картина символизирует вклад, который каждый из нас может внести на своем уровне в изменение менталитета и общества для более эгалитарного и устойчивого будущего», — объясняет Селин Котталорда (Céline Cottalorda), межведомственный делегат по правам женщин. «Вместе мы сможем реализовать грандиозные проекты и объединиться для защиты женщин и океанов. Именно этот посыл мы хотим донести до людей 8 марта».

Работа будет представлена в этот вторник в 16.45 в Океанографическом музее Монако. Произведение также можно будет увидеть на кольцевых развязках Монако, в торговом центре Фонвьей, в Государственном министерстве и на заборах садов Сен-Мартен.