100 personnalités de Monaco, dont la Princesse Stéphanie, ont participé à la création d’une œuvre collective dans le cadre de l’opération #8marsMonaco.

« Liberté », « Humanité », « Egalité », « Avenir », « Protection »… Vêtues de blouses bleues et de gants blancs, armées de bombes de couleurs, de pochoirs et de sèche-cheveux, 100 personnalités de la Principauté, dont le Prince Albert II, ont mis la main à la pâte pour créer une grande œuvre qui réunira tous ces mots forts et qui sera dévoilée ce mardi 8 mars, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes.

La Princesse Stéphanie, le Maire, Georges Marsan, le Président du Conseil national, Stéphane Valeri, et même des joueurs de l’AS Monaco, se sont prêtés au jeu.

© Frederic Nebinger © Stéphane Dana © Stéphane Dana

Une œuvre collective, réalisée en collaboration avec l’artiste Anthony Alberti, aussi connu sous le nom de Mr OneTeas, qui abordera une double thématique : la protection des droits des femmes et de la mer. Et pour cause : selon l’ONU, 80% des personnes déplacées en raison des changements climatiques sont des femmes et des filles.

« Ce tableau symbolise la pierre à l’édifice que chacun peut apporter à son niveau pour faire évoluer les mentalités et la société pour un avenir plus égalitaire et plus durable, explique Céline Cottalorda, Déléguée Interministérielle pour les Droits des Femmes. Tous ensemble, on peut réaliser de grands projets et s’unir pour défendre les femmes et les océans. C’est le message que nous voulons faire passer pour ce 8 mars. »

L’œuvre sera dévoilée ce mardi, à 16h45, au Musée Océanographique de Monaco. L’opération sera également visible notamment sur les ronds-points, dans la galerie commerciale de Fontvieille, au Ministère d’Etat et sur les grilles des jardins Saint Martin.