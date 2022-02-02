Комитет по правам женщин Монако придерживается двух ключевых подходов в своей борьбе против насилия: осмотрительность и привлечение общественного внимания.

«Мы предприняли ряд усилий по борьбе с насилием против женщин в 2021 году, а в этом году мы планируем закрепить результат нашей деятельности». Во вторник 1 февраля новый председатель Комитета по поддержке и защите прав женщин, а также Государственный советник и министр иностранных дел и международного сотрудничества Изабель Берро-Амадей ( Isabelle Berro-Amadeï) и межведомственный представитель комитета Селин Котталорда (Céline Cottalorda) представили довольно обнадеживающие результаты.

Согласно недавнему исследованию IMSEE, в 2021 году правоохранительные органы зарегистрировали 23 случая насилия против женщин, в то время как в 2020 году было зафиксировано 39 подобных случаев. По данным Больницы Княгини Грейс, за год количество зарегистрированных ими случаев сократилось на 22%. В большинстве случаев насилие было совершено супругом или бывшим супругом жертвы.

Несмотря на то, что количество случаев сократилось, Селин Котталорда все же призывает проявлять осмотрительность. Не все женщины решаются подать заявление в правоохранительные органы в силу страха или неосведомленности. Именно поэтому Княжество намерено искать как можно больше решений данной проблемы, чтобы оказать помощь пострадавшим, а также наказать виновных в совершении насилия.

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1. Обучение сотрудников различных органов

С января 2020 года 300 человек прошли обучение по оказанию помощи жертвам насилия, среди них – полицейские служащие, социальные работники, сотрудники администрации, представители государственной системы образования и т.д. Кроме того, в этом году планируется продолжить обучение. Цель данной программы – научить сотрудников лучше понимать, распознавать и предотвращать насилие в отношении женщин, а также узнать номера телефонов служб, к которым можно обратиться в случае необходимости. В то же время Национальный совет утвердил два новых закона, один из которых предусматривает уголовную ответственность за сексуальное насилие, а другой – за травлю и насилие в школах.

Селин Котталорда – © Отдел связей с общественностью / Michael Alesi

2. Помощь пострадавшим

Разумеется, самой насущной необходимостью в случаях насилия является защита жертв. Законопроект предусматривает создание фонда в поддержку пострадавших женщин, при наличии определенных обстоятельств. Для этих целей были выделены средства в размере 150 000 евро в рамках бюджета на 2022 год, однако Национальный совет должен рассмотреть соответствующие положения. Тем временем, женщинам, которые были вынуждены покинуть свои дома, предоставляется временное жилье, находящееся в управлении Департамента социальной помощи и содействия (DASO). «Также, в качестве экстренной меры, мы предоставляем жертвам временное проживание в отелях Босолейя и Кап-д’Ай, с которыми у нас заключено соглашение», – поясняет Селин Котталорда.

Все еще далеко от совершенства, мы должны проявлять осторожность. Изабель Берро Амадей

3. Привлечение общественного внимания

Княжество проводит многочисленные кампании по повышению осведомленности по вопросам насилия в школах, магазинах и на улицах Монако. Среди проведенных мероприятий – театральные мастер-классы в школах, конференции, размещение плакатов и т.д. Например, акция «Хлебные пакеты» или #violencesfemmesjagis. «Княжество ставит перед собой задачу повышать осведомленность с раннего возраста о проблемах насилия и дискриминации по половому признаку. Все еще далеко от совершенства – считает Изабель Берро-Амадей, – мы должны проявлять осторожность. Пандемия усугубила неравенство и привела к повышению риска насилия в отношении женщин и девушек, но это не должно служить оправданием данной ситуации. В центре экономического и социального восстановления должна стоять защита прав женщин.»

Изабель Берро Амадей – © Отдел связей с общественностью / Michael Alesi

4. Привлечение виновных к ответственности

И наконец, что не менее важно, необходимо применять меры в отношении лиц, совершивших насилие, во избежание повторных инцидентов. Согласно данным Министерства внутренних дел, в департаменте Альп-Маритим, занимающем второе место во Франции по количеству случаев насилия над женщинами в 2020 году, лица, совершившие насилие обязаны пройти специальные курсы по формированию правильного поведения в отношении женщин. «По решению судьи и с учетом их психологического состояния, подданные Монако, совершившие насилие, обязаны пройти эти курсы в Альп-Маритим. Речь идет о групповой терапии, в присутствии психолога», – объясняет Селин Котталорда, добавляя, что, учитывая небольшое количество случаев на территории Монако, легче и быстрее отправлять правонарушителей в Альп-Маритим, чем создать специальные курсы в Княжестве.

Вы можете получить дополнительную информацию на сайте Комитета по правам женщин и по телефону 0800 91 90 10; Номера экстренных служб: 18 или 112 — пожарные, 17 или (+377) 93 15 30 15 — полиция, (+377) 97 98 97 69 — скорая помощь Больницы Княгини Грейс.