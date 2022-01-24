Государственный Советник и Министр внутренних дел Патрис Селларио (Patrice Cellario), а также Начальник Управления общественной безопасности Ришар Марангони (Richard Marangoni) подвели итоги прошлого года по вопросам безопасности в Княжестве.

9 000 штрафов за несоблюдение санитарных мер

В этом году одной из основных задач в области общественной безопасности в Княжестве является соблюдение действующих санитарных мер, в частности, ношение масок на улицах Монако. Поскольку Правительство предпочитает вести диалог со своими поддаными, нежели слепо наказывать, за последний год полиция вынесла более 59 000 предупреждений нарушителям санитарных правил. Кроме того, было выписано 9 000 штрафов «в тех случаях, где одним предупреждением было не ограничиться, с чем не могут не согласиться в том числе сами оштрафованные».

Тем не менее, Управление общественной безопасности считает, что подданые Княжества более или менее соблюдают ношение масок, даже если «зачастую носят их под носом или на уровне подбородка», со слов Ришара Марангони. По случаю административных правонарушений 29 ресторанов были закрыты в 2021 году за несоблюдение действующих санитарных правил (в частности, нарушение масочного режима сотрудниками заведения или отсутствие контроля санитарных пропусков).

Кроме того, с 2020 года сотрудники береговой охраны проверили 21 000 судов, прибывающих в Монако, на предмет наличия санитарного пропуска и морской медико-санитарной декларации.

Патрис Селларио и Ришар Марангони подводят итоги 2021 года по вопросам общественной безопасности © Benoît Sorre / Monaco Tribune

Количество ограблений сократилось вдвое

Общий уровень преступности относительно стабилен: в 2021 году было зафиксировано 716 правонарушений по сравнению с 712 в 2020 году. Вместе с тем, благодаря деятельности по борьбе с преступностью, в 2021 году было зарегистрировано всего 48 уличных преступлений (карманные кражи, угоны автомобилей, ограбления, вандализм и т.д.) по сравнению с 60 в предыдущем году. «Эти цифры достойны войти в историю, – комментирует Ришар Марангони. – Согласно нынешней статистике на улицах Княжества насчитывается менее одного преступления в неделю. Мы сами удивлены такими низкими показателями».

Наибольшее сокращение уровня преступности наблюдается в случае ограблений, число которых сократилось вдвое с 2020 года, угонов двухколесного транспорта, снизившихся на 71%, и вождения в состоянии алкогольного опьянения, сократившегося на 22% за тот же период.

Ришар Марангони также рассказал о нескольких громких арестах 2021 года: ограблении магазина люксовых сумок и аксессуаров Monte Carlo Antiquités, серии ограблений с незаконным проникновением в элитные жилые комплексы и кражах, совершенных двумя девушками, одну из которых разыскивает Интерпол.

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Одиннадцать спасательных операций на море

Благодаря поступившим в их распоряжение новым патрульным судам береговая охрана также улучшила свои показатели. В 2021 году было проведено не менее одиннадцати спасательных операций на море.

В число новых судов входит катер «Принцесса Габриэлла», который был введен в эксплуатацию в декабре 2020 года, с целью усиления уровня береговой охраны. На смену устаревшему «Libecciu» придет новый катер, который пополнит ряды патрульных судов морской охраны Монако.