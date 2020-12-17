











16 декабря Принцесса Габриэлла вместе с родителями Князем Альбером II и Княгиней Шарлен, а также с братом — наследным Принцем Жаком — окрестила новый корабль Морского полицейского управления и полиции аэропорта (DPMA).

Директор по общественной безопасности Ричард Марангони (Richard Marangoni) начал церемонию с обзора реализации запущенного в 2016-ом году плана «Общественная безопасность 2020». «Модернизация, как с точки зрения использования персонала, так и с точки зрения развития ресурсов, была необходима для того, чтобы противостоять новым угрозам и отвечать будущим вызовам безопасности».

Особое внимание было уделено дивизии AFPD во главе со старшим командиром Изабель Кастелли (Isabelle Castelli). Отсюда и крещение «Принцессы Габриэллы», спущенной на воду 16 декабря. «Это судно длиной 24 метра и шириной 5,6 метра и грузоподъемностью 60 тонн позволит укрепить такие миссии, как спасательные операции, поиск на море, борьба с загрязнением моря в Средиземноморье и трансграничный контроль».

Церемония по всем традициям

В присутствии высших властей Княжества и после благословения монсеньора Давида, архиепископа Монако, принцесса Габриэлла отпустила шнур, чтобы разбить бутылку на корпусе корабля, как это принято в морской традиции.

Княгиня Шарлен, полная гордости, делала фото своей дочери. Наконец, в порту прозвучали сирены, приветствующие крещение судна. Конечно, под звуки гимна Монако.











Фотографии: Эрик Матон / Княжеский дворец / Ману Виталий и Майкл Алези / Дирекция по коммуникациям