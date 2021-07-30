











Для полиции Княжества — это новая задача.

Санитарный пропуск в Монако уже обязателен для входа в ночные клубы и для посещения мероприятий с численностью участников более тысячи человек. С 23 августа обязательно предъявлять санитарный пропуск нужно будет при посещении баров и кафе: это касается граждан, резидентов и работников Монако.

Следует отметить, что меры не распространяются на лиц младше 16 лет.

Ужесточение контроля

Полицейские будут следить за соблюдением санитарных мер. Генеральный комиссар по общественной безопасности Ричард Марангони (Richard Marangoni) сказал Monaco Info: «Толерантности не будет. Мы здесь для того, чтобы применять закон. Это наша главная миссия». «Мы, местная полиция, традиционно очень близки к населению. Мы используем множество профилактических мер: разговор, обучение, общение. Если этого недостаточно, тогда мы переходим к репрессивной фазе», — добавил он.

В минувшие выходные полиция вынесла 650 предупреждений и наложила 37 штрафов. Штраф составляет 100 евро при немедленной оплате или 200 евро при последующей оплате.

Что касается контроля санитарных пропусков, то полиция будет оснащена смартфонами для считывания QR-кодов. «Это большой плюс для полицейского, у которого появятся средства для выполнения своей миссии», — говорит Ричард Марангони.