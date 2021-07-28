











После введения обязательного ношения масок на улице правительство Монако продолжает усиливать меры, направленные против распространения коронавируса.

В последние несколько недель распространяется штамм «Дельта». Рост числа случаев особенно заметен среди молодых не вакцинированных людей.

Еще недавно в Больнице Княгини Грейс проходили лечение люди, не являющиеся резидентами Монако. Однако данные на 27 июля показывают, что из 15 человек, находящихся в больнице, 7 — резиденты Княжества.

Чтобы уменьшить число случаев заболевания и госпитализаций, Князь Монако решил одобрить предложение правительства сделать обязательным предъявление санитарного пропуска при посещении ресторанов и баров для всех граждан, резидентов и работников в Монако. Мера вступает в силу с 23 августа.

Вакцинация — единственный способ защититься

Установленный срок дает людям время начать и завершить процесс вакцинации.

В начале августа планируется рассмотрение законопроекта об обязательной вакцинации персонала медицинских учреждений Монако и работников, контактирующих с пожилыми людьми и со страдающими хроническими заболеваниями.

Правительство Монако в очередной раз напоминает о важности вакцинации для защиты себя и окружающих.