











Княжеское правительство определило условия выдачи «паспортов здоровья», которые позволят людям постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Как и в других странах мира, Монако берет на вооружение идею «паспортов здоровья». В Княжестве документ будет называться «Monaco Safe Pass». Он подтверждает курс вакцинации, факт перенесенного коронавируса или отрицательный результат теста.

Кто может получить «паспорт здоровья»?

Начиная с 5 июля, все полностью вакцинированные люди смогут получить «паспорта здоровья». Документ выдается после завершения курса вакцинации. Сертификат выдается в бумажном виде с QR-кодом или в цифровом варианте.

С 5 июля люди, чей тест на коронавирус отрицательный, получает его результаты и «паспорт здоровья» по SMS.

Люди, переболевшие коронавирусом и вакцинированные до 5 июля, должны будут сделать запрос на сайте www.covid-19.mc. Запрос проверят и обработают в Центре вакцинации. «Паспорт здоровья» вышлют по электронной почте. Бумажную версию документа можно забрать в аудитории Ренье III.

Во время проверок нужно иметь при себе QR-код. Специальное приложение просканирует код и выдаст зеленый результат, если все в порядке.

Условия въезда в Монако из-за границы

Критерии въезда в Княжество зависят от ситуации с коронавирусом в конкретной стране.

Если человек прибывает из зеленой зоны, необходимо подтверждение полной вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или справка о перенесенном коронавирусе.

В случае прибытия из желтой зоны необходимо подтвердить перенесенный коронавирус, завершенный курс вакцинации или предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

Для прибытия в Княжество из красных зон нужны веские причины. В таком случае нужно предъявить результаты ПЦР-теста и пройти семидневную изоляцию.

Независимо от региона прибытия, для того, чтобы остановиться в отеле Монако, а также посетить бар или ресторан, требуется «паспорт здоровья» или аналогичный документ. Это правило не касается жителей Монако, французских Приморских Альп и итальянской провинции Империя.