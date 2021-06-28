Княжеское правительство определило условия выдачи «паспортов здоровья», которые позволят людям постепенно возвращаться к нормальной жизни.
Как и в других странах мира, Монако берет на вооружение идею «паспортов здоровья». В Княжестве документ будет называться «Monaco Safe Pass». Он подтверждает курс вакцинации, факт перенесенного коронавируса или отрицательный результат теста.
Кто может получить «паспорт здоровья»?
- Начиная с 5 июля, все полностью вакцинированные люди смогут получить «паспорта здоровья». Документ выдается после завершения курса вакцинации. Сертификат выдается в бумажном виде с QR-кодом или в цифровом варианте.
- С 5 июля люди, чей тест на коронавирус отрицательный, получает его результаты и «паспорт здоровья» по SMS.
- Люди, переболевшие коронавирусом и вакцинированные до 5 июля, должны будут сделать запрос на сайте www.covid-19.mc. Запрос проверят и обработают в Центре вакцинации. «Паспорт здоровья» вышлют по электронной почте. Бумажную версию документа можно забрать в аудитории Ренье III.
Во время проверок нужно иметь при себе QR-код. Специальное приложение просканирует код и выдаст зеленый результат, если все в порядке.
Условия въезда в Монако из-за границы
Критерии въезда в Княжество зависят от ситуации с коронавирусом в конкретной стране.
Если человек прибывает из зеленой зоны, необходимо подтверждение полной вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или справка о перенесенном коронавирусе.
В случае прибытия из желтой зоны необходимо подтвердить перенесенный коронавирус, завершенный курс вакцинации или предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.
Для прибытия в Княжество из красных зон нужны веские причины. В таком случае нужно предъявить результаты ПЦР-теста и пройти семидневную изоляцию.
Независимо от региона прибытия, для того, чтобы остановиться в отеле Монако, а также посетить бар или ресторан, требуется «паспорт здоровья» или аналогичный документ. Это правило не касается жителей Монако, французских Приморских Альп и итальянской провинции Империя.