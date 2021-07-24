











Новые антиковидные меры были приняты в Монако в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом. Среди них чаще всего встречается молодежь, непривитые и вернувшихся после пребывания за границей.

Уже несколько недель в мире растет число положительных случаев заболевания Covid-19 в связи с распространением «Дельта-варианта». В Княжестве отмечается рост заболеваемости среди детей в возрасте от 6 до 18 лет. В то время как в июне, почти 60% от общего числа заболевших жителей Монако были люди возрастом от 0 до 29 лет.

В связи с этим, начиная с субботы 24 июля, Князь Альбер II утвердил предложение правительства о восстановлении обязательного ношения масок на всей территории Княжества для всех лиц старше 5 лет. Единственным исключением из этого правила являются пляжи.

В дополнение к этой мере, с 24 июля в Монако вводится санитарный пропуск. Так, жители Приморских Альп и итальянской провинции Империя старше 16 лет должны будут предъявлять санитарный пропуск для посещения ресторанов и баров. Это правило еще не введено для жителей Княжества и сотрудников монакских предприятий.

Что касается культурных и спортивных событий, санитарный пропуск остается обязательным для каждого мероприятия, принимающего больше 1000 зрителей. Также сохраняется ограничение на загрузку зала в пределах 70% от общей вместимости.

ПЦР-тесты становятся платными

Для достижения коллективного иммунитета правительство Монако напоминает о важности вакцинации всего населения и ее поощрения среди всех, кто еще не привился. Вакцинация остается бесплатной для монегасков и жителей страны старше 12 лет, а также для трудоустроенных в Монако старше 50 лет.

С 15 августа ПЦР-тесты без направления врача становятся платными. Для резидентов Монако, не имеющих направления, тесты могут быть сделаны бесплатно.

Хотя вакцинация идет полным ходом и все реже заболевшим требуется госпитализация, правительство Монако призывает сохранять меры предосторожности и проверять людей по возвращении после пребывания за границей.

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