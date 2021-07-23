











Законопроект по введению обязательной вакцинации определенных групп населения был представлен государственным министром Пьером Дарту (Pierre Dartout) и советником правительства, министром социальных дел и здравоохранения Дидье Гамердингером (Didier Gamerdinger).

Повесткой утреннего заседания во вторник был призыв к вакцинации и сохранению усиленных мер безопасности. Государственный министр сообщил о хороших показателях вакцинации в Княжестве: 87% людей старше 75 лет и 67% — в возрастной группе от 65 до 75 лет получили обе дозы вакцины.

В целом 60% людей старше 12 лет получили хотя бы одну дозу. «Мы продвигаемся к искомому результату, а именно к коллективному иммунитету. Но мы его еще не достигли». Это была возможность для государственного министра напомнить, что вакцинация является необходимой мерой. Для себя и для защиты близких.

Новый законопроект

Для людей, работающих в медицинских учреждениях или контактирующих с пожилыми людьми, а значит, с уязвимыми группами населения, рассматривается законопроект об обязательной вакцинации.

«Задача, которую поставил перед нами Суверен […], состоит в том, чтобы до начала отпусков подготовить законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию этих людей». Обязательная вакцинация будет распространена на весь персонал этих учреждений.

Возможные санкции не обсуждались, но станут предметом будущих заявлений.

Санитарный пропуск

По меньшей мере у 50% населения Монако уже есть монакский санитарный пропуск Monaco Safe Pass. Большое количество людей также запрашивают санитарный пропуск европейского образца для возможности путешествовать. Жители, похоже, полностью довольны административными процедурами по получению пропуска: «Быстро и эффективно!» — пишет Моник в Facebook.

С этим согласна одна монакская пара: «Монако очень быстро его нам выдало: мы сделали запрос в понедельник и получили его в пятницу. В то же время, у нас пока еще не было возможности его использовать».

Это представляется необходимым в условиях, когда пропуск будут требовать все чаще и чаще. «У меня с самого начала был пропуск в нынешнем виде. Я ни разу не пользовался им с тех пор, как его получил. Странно, что в Княжестве его не просят предъявлять повсюду», — сообщил нам один молодой монегаск.

Важно отметить, что люди, находящиеся в процессе вакцинации, могут получить вторую дозу в Монако и стать обладателем заветного пропуска. Однако первая доза должна быть признана Европейским агентством по лекарственным средствам. Сегодня среди вакцин, утвержденных EMA, числятся препараты компаний PfizerBNT, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

По информации источника в правительстве Монако, жители, у которых положительным оказался тест, сделанный в аэропорту Ниццы, должны будут следовать правилам, принятым в Княжестве, а именно соблюдать карантин. Затем, после отрицательного теста, им будет выдана справка о выздоровлении в установленной форме. Резиденты Монако, у которых положительный тест был сделан за границей, но которые уже выздоровели, должны подать заявку на получение санитарного пропуска на сайте covid19.mc. В качестве документов необходимо будет предоставить положительный результат теста ПЦР (полученный не менее 15 дней и не более 6 месяцев назад) и справку о выздоровлении.

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