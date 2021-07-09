











Княжеское правительство объявило о смягчении мер против коронавируса.

После шестнадцати месяцев закрытия ночные клубы, а также музыкальные и танцевальные заведения снова открывают двери. Монегаски, жители Княжества, а также работающие в Монако люди и туристы смогут расслабиться на танцполе уже с 10 июля.

Для посещения ночного клуба нужно выполнить два условия: забронировать посещение заранее и иметь действующий «сертификат здоровья». В очереди обязательно нужно носить маску, но внутри заведения клиенты смогут ее снять. Персонал обязан носить маски.

Вакцинация и осторожность

В связи с распространением индийского штамма коронавируса и роста числа таких случаев необходимо сохранять бдительность. По словам министра здравоохранения Франции, именно этот штамм коронавируса составляет до 50% заражений в стране. Княжеское правительство напоминает, что «только вакцинация дает эффективную защиту от вируса для каждого человека и для общества в целом».

Сейчас вакцинация стала доступна для всех работающих в Монако. Это было желанием Князя Альбера II с самого начала кампании вакцинации. Единственный центр вакцинации на лето расположен в аудитории Ренье III. Всю информацию, необходимую для записи на прием, вы найдете на сайте, посвященном вакцинации.