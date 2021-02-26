











Карманные кражи, взломы, и публичное пьянство — это преступления, которые явно идут на спад в Княжестве, где общий уровень преступности снизился на 19% в 2020 году. Монако продолжает повышать уровень безопасности на своей территории в долгосрочной перспективе, уделяя большое внимание превентивным мерам и видеонаблюдению.

Уровень преступности падает в Монако. Согласно последнему отчету Департамента общественной безопасности, за год он сократился на 19%. В 2020 году в Княжестве было зарегистрировано 712 случаев общей преступности по сравнению с 889 в 2019 году. Эти цифры внушают спокойствие и подтверждают имидж Монако как безопасного государства. В настоящее время в Монако насчитывается около 520 полицейских, т. е. примерно один полицейский на каждые 70 жителей.

Хотя такое значительное снижение уровня преступности, отчасти, объясняется усиленными мерами борьбы с коронавирусом, и регулярным контролем полиции, важно отметить успех действий правительства, которые помогли достичь этой цели. Княжество уже проводит информационную работу с сотрудниками монакских предприятий о мерах безопасности в целях борьбы с преступностью в долгосрочной перспективе.

Монако – безопасный город?

Недавно правительство запустило проект «Monaco, a safe city», являющийся частью плана «Общественная безопасность 2020». В рамках проекта, были налажены превентивные меры и улучшены некоторые критерии безопасности в работе деятелей социально-экономического сектора Княжества, например представителей индустрии предметов роскоши. По итогам обсуждения этого проекта были созданы три комитета: «Комитет по обеспечению безопасности представителей индустрии роскоши Монако», «Комитет безопасности гостиниц Монако» и «Комитет частных охранных компаний Монако». В ближайшие месяцы будет также создан веб-сайт для укрепления этого сотрудничества между органами Общественной безопасности и различными членами комитетов.

Группа по сохранению благоприятных условий жизни © Manuel Vitali

Цель: сохранить благоприятные условия жизни

В 2020 году правительство создало новое подразделение полиции по охране общественного порядка: Группа по сохранению благоприятных условий жизни, состоящая из 11 полицейских, ежедневно работающих над тем, чтобы обеспечить благоприятные условия для совместного проживания на улицах Монако. Наряду с обеспечением бесперебойного движения транспорта, это подразделение также борется с ежедневными заторами и шумовым загрязнением.

В этом году в сфере общественной безопасности в очередной раз будут запущены новые проекты, такие как создание Подразделения дронов и борьбы с дронами (U.D.L.A.), реорганизация работы представителей полиции на автомагистралях общего пользования и увеличение количества сотрудников в отделе финансовых расследований. Наконец, служба общественной безопасности будет продолжать совершенствовать уход за уязвимыми лицами, что является приоритетом для Княжества.

Муниципальная полиция © Мэрия Монако

В Монако появятся датчики распознавания лиц?

На территории Монако работают несколько сотен камер видеонаблюдения, которые постоянно обеспечивают безопасность жителей и туристов. В 2021 году правительство представит законопроект, направленный на оснащение улиц Монако системой распознавания лиц, в частности, для выявления разыскиваемых лиц. Голосование определит, следует ли устанавливать такую систему, что в настоящее время является предметом обсуждения в отношении уважения неприкосновенности частной жизни и личных свобод.

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