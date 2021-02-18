











16 февраля департамент Общественной безопасности представил долгожданные итоги о преступности за прошлый год. Статистика оказалась весьма позитивной.

Княжество имеет репутацию страны с одним из самых высоких уровней жизни. Эта репутация заслужена, поскольку, по последним данным Управления общественной безопасности Монако, преступность снизилась на 19%. Кризис в области здравоохранения мог негативно повлиять на ситуацию, но этого не произошло.

Во время пандемии полиция Монако проявляла активность, чтобы следить за выполнением мер по борьбе с коронавирусом. С марта 2020 года было проведено 24 415 проверок и выписано 5 116 штрафов. Директор департамента Общественной безопасности Ричард Марангони (Richard Marangoni) отмечает, что в условиях пандемии преступность была ограничена, но меры контроля усилились. Среди самых впечатляющих цифр — снижение числа краж легковых автомобилей на 100% по сравнению с 2019 годом и уменьшение числа краж на 75%. Похоже, жители Монако могут спать спокойно.

Безусловно, введенные против коронавируса меры помогли. Но не только. Директор департамента Общественной безопасности Ричард Марангони

Кражи со взломом: минус 20%

Кражи: минус 75%

Вождение в нетрезвом состоянии: минус 32%

Публичное пьянство: минус 54%

Угон легковых автомобилей: минус 100%

Преступления, связанные с наркотиками: плюс 17%

Увеличение числа преступлений, связанных с наркотиками

Единственный недостаток прошлого года — рост числа преступлений, связанных с наркотиками. Это бедствие не щадит Княжество: число таких правонарушений выросло на 17% по сравнению с 2019 годом.

Впрочем, Ричард Марангони пояснил этот рост в комментарии для Monaco Info «повышением эффективности судебной системы».

Новые перспективы в 2021 году?

И снова в этом году приоритетом общественной безопасности остается забота об уязвимых людях. Были представлены и другие основные проекты на 2021 год, в частности, создание Группы управления дронами (UDLA), запуск веб-сайта и создание нового комитета под названием «Монако, безопасный город».

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