











Статистический орган Монако IMSEE опубликовал исследование на тему насилия против женщин в прошлом году.

Это второй доклад, посвященный проблеме насилия против женщин в Монако. Однако имеющихся данных достаточно, чтобы оценить масштабы этой проблемы. 2020-ый год не был похож ни на один другой год, но цифры остались примерно такими же, как и в 2019-ом. При этом пандемия коронавируса заметно повлияла на масштабы насилия.

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50 случаев, известных полиции, по сравнению с 33 в 2019 году.

Из-за локдауна большинство актов насилия произошли в семье. Основное количество пострадавших проживают в Монако. В каждом втором известном случае жертвой становился партнер агрессора. В течение года было возбуждено 50 дел о насилии в отношении женщин по сравнению с 33 случаями в прошлом году. Эти цифры говорят о том, что все больше женщин находят в себе силы заявить о произошедшем и начать судебное преследование агрессоров.

Повышение осведомленности о насилии

Глава Комитета по поощрению и защите прав женщин Селин Котталорда (Céline Cottalorda) напоминает, что «исследование учитывает только те случаи, о которых сообщили». Общая цифра — результат сбора данных из многих источников: Департамента полиции, Ассоциации помощи жертвам правонарушений (AVIP), Больничного центра Княгини Грейс, Департамента юстиции и Департамента социального обеспечения и социального обслуживания.

За один месяц мы получили восемь новых звонков. Пять из них были от людей, для которых совместное проживание стало невыносимым.

Франция может и имеет больше случаев насилия в отношении женщин, но Монако безусловно по-прежнему страдает от этой проблемы. Принимаются меры для того, чтобы добиться значительных изменений и улучшить ситуацию. Приведенный доклад — только одна из таких мер. Наличие реальных, осязаемых цифр и информации о серьезности проблемы позволит Княжеству оказывать жертвам насилия реальную и необходимую помощь. Доклад позволит оценить эффективность кампаний по повышению осведомленности, проводимых под руководством комитета.

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Стыд, страх, манипуляции, незнание, куда обратиться. Это лишь некоторые из многих причин, по которым женщины молчат. Тем не менее, Ассоциация помощи жертвам преступлений (AVIP) в Монако существует для того, чтобы выслушивать и поддерживать жертв.

AVIP оказывает помощь 42 жертвам

За последние два года число женщин, обратившихся в организацию с заявлением о насилии, осталось прежним: это 42 женщины. Из всех случаев 36% составило физическое насилие, 31% — психологическое, 14% — сексуальное. Наряду с оказанием помощи жертвам насилия, организация также оказывает поддержку жертвам сексуальных посягательств. В 2020 году 19% жертв сообщили о случаях сексуальных или моральных домогательств.

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Несмотря на то, что в большинстве европейских стран насилие в семье в период карантина возросло, этого нельзя сказать о Монако. По данным AVIP, больше звонков поступает от людей, страдающих от психологического, а не физического насилия. Глава Ассоциации Валери Кампора (Valérie Campora) рассказывает: «за месяц мы получили восемь новых звонков. Пять из них — от людей, для которых совместное проживание стало невыносимым».