











25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. При поддержке Организации Объединенных Наций эта дата отмечается по всему миру.

«Настоящий мужчина не бьет свою жену». Если бы все мужчины разделяли мнение фридайвера из Монако Пьер Фролла (Pierre Frolla), все было бы проще. Организация Объединенных Наций называет насилие в отношение женщин новой скрытой пандемией.

Данные и исследования показывают, что с начала пандемии коронавируса все виды насилия против женщин, особенно домашнее насилие, возросли. Отсюда проистекает важность Международного дня борьбы с насилием против женщин.

Наша деятельность осуществляется по нескольким направлениям: прежде всего, это профилактика, информация о помощи и чрезвычайных мерах, а также подготовка специалистов, занимающихся вопросами насилия. Селин Котталорда (Céline Cottalorda), межведомственный уполномоченный по правам женщин в Монако.

Мобилизация в Княжестве и на международном уровне

всему миру. 13 ноября в Монако объявили о начале кампании. 110 мужчин присоединились к акции, поделившись своими портретами в знак осуждения насилия по призыву ассоциаций SheCan HeCan и Fight Aids Monaco.

25 ноября по традиции здания Дворца, Национального Совета и башни Одеон подсвечивали оранжевым цветом. Этот символический жест существует с 2015 года.