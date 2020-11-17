











13 ноября в Театре Муз (théâtre des Muses) Комитет по правам женщин Монако представил новую кампанию, которая проходит в рамках Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечается 25 ноября.

Помощь людям, которые ослаблены и порой неспособны сопротивляться. Это цель тех, кто организовывает кампанию. Основной посыл — необходимость осведомлять общественность о борьбе с насилием против женщин и напоминать о мерах, принимаемых в Княжестве.

Как и каждый год, акция проводится по нескольким направлениям, поясняет Селин Котталорда (Céline Cottalorda), межведомственный делегат по правам женщин. «Прежде всего, это профилактика, информация о механизмах помощи и поддержки, а также подготовка специалистов, работающих со случаями насилия».

Мероприятия кампании

С 25 ноября на сайте Monaco Info, на сайте Комитета по правам женщин Монако, в социальных сетях и в СМИ будет размещен фильм о невидимом насилии внутри семьи. 26 ноября в 18.00 в Техническом лицее (Lycée Technique et hôtelier) состоится конференция «Правосудие и проблемы домашнего насилия», которую модерирует министр юстиции Робер Желли (Robert Gelli). Вход на мероприятие бесплатный, однако нужно зарегистрироваться по адресу dfm@gouv.mc.

«Насилие против женщины никогда не сделает тебя мужчиной» Луи Дюкрюэ

Инициативы «SheCan HeCan» и «Fight Aids Monaco» в социальных сетях призвали мужчин присоединиться к посылу Луи Дюкрюэ и выступить против насилия в отношении женщин. Мужчины могут отправить свои фото через личные сообщения, чтобы их мнение было услышано. Объединит ли инициатива сто человек, заявленных в качестве цели? Мы надеемся на это!