24 ноября Национальный совет провел открытое заседание.

Приобретение гражданства по браку

Этот закон был разработан на основе проекта, предложенного Ассамблеей. Он касается времени, необходимого для получения гражданства Монако после вступления в брак. Ранее этот срок составлял 10 лет. Начиная с 30 июня 2020 года, он увеличится до 20 лет.

Докладчик по законопроекту, вице-президент Бриджит Боккон-Пажес (Brigitte Boccone-Pagès), пояснила продление срока так: «20 лет — это символический срок смены одного поколения, чтобы человек мог полностью интегрироваться в наше общество, разделить нашу идентичность, культуру и приверженность Государю и Княжеской семье».

Законопроект был принят 16 голосами «за» при двух голосах «против» и трех воздержавшихся.

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Борьба с травлей в школах

Этот закон, принятый единогласно, предусматривает проведение информационно-просветительских мероприятий в школах для учителей и учеников. Для каждой школы будет назначено контактное лицо, которое будет работать с жертвами и свидетелями буллинга, а также с агрессорами.

Законопроект содержит ряд положений, устанавливающих административную ответственность в случае неспособности организовать общественное просвещение, и вводящих уголовную ответственность для лиц, виновных в насилии и домогательствах.

Наконец, закон предусматривает создание специального контакта в Управлении национального образования, молодежи и спорта путем назначения делегата по борьбе с домогательствами и насилием в учебных заведениях.

Другие законопроекты будут обсуждаться в Национальном совете 2 и 15 декабря.

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