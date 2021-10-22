











В среду 20 октября в отеле Fairmont состоялась конференция по этому вопросу.

Во время третьего бизнес-завтрака Молодежной экономической палаты Монако Ален Вивальда (Alain Vivalda), президент Монакской палаты недвижимости, и Стефан Валери (Stéphane Valeri), президент Национального совета, обсудили предложенный закон 252 о регулировании профессии продавца недвижимости в Княжестве.

Этот законопроект уже был принят Национальным советом 10 мая, но Княжеское правительство должно будет принять по нему решение до 17 ноября.

Улучшение регулирования профессии продавца недвижимости

Нам не нужны торговцы возможностями

В 2021 году в Монако насчитывается 150 агентств по недвижимости и 317 продавцов, тогда как 10 лет назад их было всего десять. В среднем в Монако производится 428 актов о купле-продаже недвижимости ежегодно. Именно этими цифрами, «которые говорят сами за себя и показывают существующую проблему», Ален Вивальда представил свой аргумент.

Для президента Монакской палаты недвижимости проблема заключается не только в количестве специалистов, имеющих право работать в Княжестве, но и в их качествах и навыках: «Мы хотим, чтобы профессия продавца недвижимости стала профессиональной. Нам не нужны подставные торговцы недвижимостью, которые занимаются только спекуляцией, не увеличивая стоимость недвижимости. Мы не хотим, чтобы торговцы возможностями, использующие выгодную систему, легально извлекали выгоду из низкой добавленной стоимости».

Стефан Валери подтвердил эти слова: «Неправильно позволять людям не платить налог на передачу имущества, не заставлять работать агентства недвижимости, продавать и перепродавать по все более высокой цене недвижимость, которая не была преобразована».

«Эта практика, основанная исключительно на спекулятивных пузырях, вредна для профессии, для сектора и для Княжества», — считает Ален Вивальда. Вместе с тем президент Палаты недвижимости отдал должное присутствующим в зале торговцам недвижимостью, которые способствуют обновлению предложения рынка недвижимости Монако. Для произведения ремонтных работ, они прибегают к услугам местных компаний, что улучшает репутацию здания и позволяет избежать длительных работ, которые ухудшают состояние мест общественного пользования.

20 миллионов евро убытков в год

Профессия торговца недвижимостью, которой начиная с января 2020 года может заниматься исключительно гражданин Монако, также должна регулироваться для установления равенства между профессионалами сектора. Среди текущих преимуществ профессии: освобождение от НДС (при соблюдении условий), освобождение от трансфертных пошлин (если недвижимость перепродается ранее четырех лет) и отсутствие минимальной суммы для произведения ремонтных работ.

Председатель Национального совета напомнил, что де-факто существует правовой вакуум, которым воспользовалось слишком много оппортунистов, чтобы извлечь выгоду из этих преимуществ. По словам Стефана Валери, налоговые потери, связанные с этими злоупотреблениями, оцениваются в 20 миллионов евро в год. Поэтому Национальный совет проголосовал за текст, предлагающий изменить налоговый режим для торговцев недвижимостью.

Если текст будет принят, профессионалы должны будут реструктурировать имущество не менее чем на 5% в течение пяти лет. Они будут платить 2,25% регистрационной пошлины, в отличие от 4,5% для тех, кто не соблюдает это условие. Продавцы недвижимости, которые обращаются к монакским компаниям, также получат выгоду от освобождения от НДС на ремонтные работы в рамках следующего приобретения недвижимости.

Теперь Княжеское правительство должно принять решение. Если предложенный закон будет одобрен, он должен вступить в силу не позднее весны 2023 года.

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