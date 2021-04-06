











Обгоняя Лондон и Париж, Монако вместе с Гонконгом и Нью-Йорком находятся на пьедестале почета самой дорогой недвижимости мира. Объясняем, почему Княжество уже четыре года занимает первое место в рейтинге.

Пандемия коронавируса не сместила Монако с первого места среди рынков самой дорогой недвижимости мира. По данным британского агентства Savills, специализирующегося на консультировании и услугах в области недвижимости, средняя цена квадратного метра в Княжестве снова составляет 47 600 евро, что на 1,1% ниже уровня 2019 года. В Гонконге средняя цена квадратного метра составляет 39 600 евро, в Нью-Йорке — 22 200 евро. Квадратный метр в Париже достигает в цене 15 600 евро.

Районы Ларвотто, Монте-Карло и Экзотический сад привлекают людей все больше!

Ограничения на перемещения, введенные во время пандемии коронавируса, усложнили приобретение недвижимости иностранцами. Поэтому в 2020 году рынок недвижимости в Монако был скорее внутренним. 71% от общего объема продаж в Княжестве был связан с недвижимостью стоимостью менее 5 млн евро. Объем сделок сократился всего на 6% по сравнению с 39%-ым падением в сфере сделок с недвижимостью стоимостью более 10 млн евро.

Читайте также: Как рынок недвижимости Монако отреагировал на пандемию коронавируса?

Три района Монако особенно привлекли покупателей в 2020 году. Объем сделок в этих районах даже рос, несмотря на пандемию. Эти районы — Ларвотто (+133%), Монте-Карло (+14%) и Экзотический сад (+12%).

За последнее десятилетие цены на недвижимость в Монако выросли более чем наполовину. Налоговые преимущества княжества, его инфраструктура и многочисленные спортивные и развлекательные мероприятия продолжают привлекать инвесторов со всего мира.

Читайте также: Covid-19: Что происходит на рынке недвижимости