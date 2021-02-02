











29 января Институт статистики и экономических исследований Монако обнародовал данные о ситуации на рынке недвижимости в 2020 году. Каковы последствия пандемии коронавируса в этом секторе? Некоторые ответы.

В начале 2021 года пришло время подвести итоги. Первое наблюдение: в прошлом году было сдано всего 26 новых квартир. В прошлом году было сдано только 26 новых квартир. Как и в 2019 году, плановые продажи составили основную часть транзакций (75%). Однако количество продаж (16) остается намного ниже, чем в последние пять лет. Общая сумма составляет 218,7 млн., из которых 97,5 млн. для 4-комнатных квартир и 71 млн. для квартир с 5 и более комнатами.

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Эти тенденции объясняются кризисом, поразившим весь мир, а также ограничениями передвижения и страхом посещать квартиры для осмотра из-за коронавируса. Однако в этом смысле многие агентства адаптировались, предлагая виртуальные туры.

Ларвотто: самый дорогой район

В зависимости от района цены варьируются. Средняя стоимость за квадратный метр в районе Jardin exotique составляет 37 500 евро, в Ларвотто — 65 520 евро. В прошлом году в Ларвотто было совершено семь сделок, что позволило пересчитать его среднюю цену. В Монако-Вилль, например, это было невозможно: здесь прошла только одна сделка.

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Таким образом, как и в 2017 и 2018 годах, Ларвотто снова становится самым дорогим районом. Средняя цена за квадратный метр вторичного жилья осталась стабильной на уровне 47 619 евро (-1,1%). Последняя достигла 48 799 евро в 2019 году и за десять лет выросла на 52,3%.