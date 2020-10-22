











Видеоконференция, виртуальная экскурсия, виртуальные покупки… Санитарный кризис изменил наш мир и дал дорогу новым тенденциям и технологиям в самых разных отраслях экономики.

Телепортация 2.0

Это не просто визит, а целый потребительский опыт, и всё благодаря камере 3D. На всех форматах, на компьютере, смартфоне или планшете, вам достаточно открыть браузер, чтобы оказаться в совершенно другом месте. Лукас Брито (Lucas Brito), директор компании «Virtual Reality International Monaco» о телепортации 2.0: «С помощью камеры с тремя объективами и тремя лазерами, мы сканируем сотни точек чтобы анализировать пространство. Затем, мы анализируем полученные данные в специальной программе для того, чтобы создать 3D модель, в которую пользователь может виртуально переместиться». Лукас Брито, чья команда уже успела создать 105 виртуальных визитов в 8 странах, считает, что кроме хорошего качества картинки, важно её сделать ещё и красивой. «Это позволяет пользователю испытать эстетического наслаждение пользуясь нашей технологией».

Виртуальный 3D поиск недвижимости

Виртуальные услуги также предлагаются в секторе недвижимости, в частности, компанией «Immobilia 2000», которая существует на рынке Монако уже больше 40 лет. Брокер Стефано Коллети (Stefano Coletti) считает, что благодаря 3D технологии можно увеличить количество визитов и тем самым повысить продажи. Развалившись у себя на диване или устроившись в кресле, «наши клиенты могут посмотреть апартаменты или виллы благодаря шлему виртуальной реальности, очкам 3D и пульту управления. Данный процесс превращается в развлечение, во время которого клиенты могут ощутить жилищное пространство и представить свой будущий быт». Это существенная экономия времени, принимая во внимание тот факт, что «среднестатистический клиент смотрит от 6 до 10 вариантов недвижимости, до того, как, в конце концов, совершить покупку».

Виртуальный шоппинг

Приобретение товаров в интернете уже давно стало нашей обыденной практикой, но, чтобы вы сказали если бы, можно было бы посмотреть на предмет вблизи, виртуально «потрогать» его, распаковать с помощью мышки на компьютере? Бутик «Sabrina Monte-Carlo» уже предлагает своим клиентам виртуальное посещение. «Мы предлагаем нашим клиентам ощущение настоящего присутствия в нашем бутике», — рассказывает Карла Валерио (Carla Valerio), менеджер бутика «Lalique et Arts de la table» на бульваре де Мулен (42 Boulevard des Moulins). — «Клиентам предлагаются аудио или видео материалы, благодаря которым они могут лучше ознакомиться с нашей продукцией».

Как виртуальное общение улучшает рабочую атмосферу в бизнесе

В корпоративном мире наоборот — виртуальную связь всё чаще используют, находясь на небольшом расстоянии. У Алексиса Ланари (Alexis Lanari) особый взгляд на аудио и видео общение, уже ставшее международной нормой в мире бизнеса. «Звонки за границу уже давно совершаются по видеосвязи», — уточняет сооснователь компании «Thoody Consulting». «Сегодня, учитывая санитарный кризис, это является отличным решением в работе с клиентами и партнерами». Кроме этого, виртуальное общение способствует невербальной коммуникации, которая по мнению Алексиса Ланари очень помогает для улучшения атмосферы в коллективе: «Раз в неделю мы организуем виртуальный кофе-брейк чтобы зарядить команду на позитивный настрой». Физическое и виртуальное общение дополняют друг друга и создают новую социальную реальность.

Видеоконференция «Thoody Consulting» © Alexis Lanari