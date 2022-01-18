В этом году основная часть бюджетных средств будет направлена на финансирование Государственной жилищной программы.

Располагая бюджетным планом в 1,8 млрд евро на год, резервным фондом в 6 млрд евро и предполагаемым профицитом госбюджета Национальный совет запустил ряд крупных проектов. Бальтазар Сейду (Balthazar Seydoux) – председатель Комитета по вопросам финансирования и государственной экономики – согласился ответить на наши вопросы.

600 новых квартир для подданых Монако

В рамках Государственной жилищной программы Национальный совет планирует построить более 600 жилых единиц до конца 2023 года, «в целях сокращения нехватки государственного жилья», – поясняет Бальтазар Сейду, который также уточняет, что «прием заявок на жилой комплекс Testimonio уже начался». Здание, рассчитанное на 180 квартир, должно быть достроено в последнем квартале 2022 года.

Данная тема вызвала диссонанс между Правительством и Национальным советом. «Стало известно, что после последней застройки прошло уже три года, прежде чем было решено начать строительство жилого комплекса Testimonio. Такое положение дел не устраивало представителей комитета, и при голосовании по распределению бюджета они сконцентрировались на финансировании жилищных проектов, с целью обеспечения жильем подданых Княжества , – объясняет Бальтазар Сейду. – В связи с этим правительство доработало программу по застройке новых жилищных комплексов, дабы предотвратить нехватку жилья».

Новая школа в Княжестве

В рамках городского проекта îlot Pasteur будет построено новое общеобразовательное учреждение, которое откроет двери для своих учеников осенью 2024 года. «Здание школы будет находиться на территории нового комплекса îlot Pasteur и станет передовым образовательным центром для наших подростков», – заверяет Бальтазар Сейду. Новая школа, на территории которой будет находиться плавательный бассейн и спортивный зал, сможет принять до 1500 учащихся.

В новом комплексе îlot Pasteur также будут располагаться общественная парковка и офисные помещения площадью 7560 м².

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Инновационный центр переработки отходов

Часть средств из бюджета 2022 года будет также направлена на реализацию проекта Symbiose – нового центра по переработке и утилизации отходов на территории комплекса îlot Pasteur, который заменит действующий мусоросжигательный завод в районе Фонвьей, чей срок эксплуатации подходит к концу в 2026 году. «В ходе реализации этого проекта планируется заменить действующий завод, а также использовать все доступные технологии для повышения его производительности, с целью максимально ограничить выбросы вредных загрязняющих веществ, в том числе углекислого газа, в атмосферу».

Совершенно новое здание больницы

Последним пунктом в распределении бюджета на 2022 год станет дальнейшее финансирование строительных работ по возведению нового здания Больницы Княгини Грейс, «которое обеспечит Монако высококлассным лечебным учреждением, которое будет способствовать развитию передовых медицинских технологий с точки зрения оборудования и обслуживания пациентов на территории Княжества», – подчеркивает Бальтазар Сейду. Несмотря на то, что окончательное завершение строительных работ запланировано на 2032 год, первые здания больничного комплекса должны быть введены в эксплуатацию в 2026 году.

© Simon Zwierniak / MonacoTribune

Вместе с тем, Национальный совет ожидает утверждения некоторых других проектов, которые впоследствии могут быть включены в бюджет. В частности, долгожданное морское сообщение между Ниццей и Кап д’Ай, «в финансировании которого принимает активное участие Монако, которое в данный момент находится в ожидании нового тендера». Также в планах – введение бесплатного проезда в автобусах Княжества. Проект пройдет этап тестирования в течение двух месяцев, однако «в перспективе его целью является введение бесплатного проезда для всех пассажиров на постоянной основе».

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