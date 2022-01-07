Изменение законодательства, новые магазины, бесплатный проезд в автобусах… Краткий обзор нововведений, которые повлияют на жизнь Княжества в 2022 году.

1. Бесплатный проезд в автобусах в течение двух месяцев

Согласно важному заявлению Национального совета в декабре, бесплатный проезд в автобусах в Княжестве будет протестирован в октябре и ноябре 2022. Цель инициативы состоит в том, чтобы поспособствовать мягкой мобильности в Монако и побудить пользователей предпочесть автобус автомобилю. Эта мера является временной, и её подробные положения будут определены в ближайшие месяцы.

2. Новый телеканал Monte-Carlo Riviera

9 декабря Княжество подписало официальное соглашение о присоединении Монако к телевизионной группе TV5 Monde. Будущий общественный телеканал Monte-Carlo Riviera будет на 100% предназначен для освещения жизни Княжества. С сентября канал будет транслироваться в 200 странах и станет доступен для 60 миллионов зрителей. Новый телеканал будет производить новости, документальные фильмы и ток-шоу.

3. Приобретение гражданства после 20 лет брака

Другое крупное нововведение: получение монегаскского гражданства по браку. С 30 июня 2022, для подачи заявления о приёме в гражданство необходимо будет состоять в браке 20 лет вместо сегодняшних десяти. Цель этой меры заключается в том, чтобы обезопасить существующую социальную модель в условиях быстрого роста числа Монегасков. Национальный совет счел 20-летний срок необходимым для полноценной интеграции в общество.

4. Усиление борьбы против травли в школах

Начало нового учебного периода в 2022 году ознаменует вступление в силу закона о травле в школах. Документ предусматривает меры по повышению осведомлённости учеников и преподавателей, назначение доверенных лиц, признание ответственности Государства и применение уголовного наказания в отношении виновников в насилии в школах.

5. Запрет на пищевую упаковку и игрушки из пластика

В то время как в Монако намерены полностью запретить использование одноразовых изделий из пластика к 2024 году, 2022 год ознаменует новый этап в календаре Правительства: запрет на использование пластиковой упаковки (пищевая плёнка и пластиковые этикетки) фруктов и овощей, вступивший в силу 1 января. Также, запрещены не являющиеся биоразлагаемыми чайные пакетики и детские пластиковые игрушки. Теперь компании обязаны предоставлять сотрудникам посуду в кафетериях и столовых офисов, а одноразовые приборы в закусочных и ресторанах становятся платными.

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6. Новые магазины в Ларвотто и открытие IKEA в Ницце

По окончании работ, запланированных на весну 2022 года, Ларвотто предстанет в новом облике. Институт красоты, булочная, три ресторана и магазин предметов интерьера должны открыться в обновлённом комплексе. В свою очередь, шведская компания IKEA открывает 11 мая 2022 свой магазин в Ницце, в квартале Saint-Isidore, и планирует нанять 400 сотрудников.

7. Новые рестораны и обновление Café de Paris

Еще одно новшество в Ларвотто: ресторан Big Mamma. Этот итальянский ресторан займёт место в самом конце комплекса, со стороны отеля Méridien. Одновременно с этим, весной в стенах Hôtel de Paris расположится ливанский Em Sherif, вместо ресторана Omer Алена Дюкасса. Наконец, Café de Paris закроется на ремонт в конце февраля, а его помещения будут перенесены в «Императорский зал» отеля до окончания работ в 2023 году.

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8. Улучшение транспортного сообщения между Ниццей и Монако

Поезд по маршруту Лез-Арк – Вентимилья должен начать курсировать в обычном режиме со 2 апреля. Эта дата окончания текущих ремонтных работ была озвучена Национальной компанией французских железных дорог (SNCF). В настоящее время из-за этих работ движение на линии Ницца — Эз-сюр-Мер ограничено одним железнодорожным путём, что приводит к отмене некоторых поездов в расписании, а также к переполненности вагонов в часы пик. Что касается автомобилистов, то ввод в эксплуатацию соединительной дороги Босолей (Beausoleil) на магистрали A8, которая поможет разгрузить движение на участке Тюрби (Turbie), ожидается к концу 2022 года. Также, к лету запланировано открытие велосипедной дорожки вдоль Нижнего карниза.

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Что касается морского транспорта, круизные лайнеры, которым запрещено входить в порт с 2020 года в связи с санитарным кризисом, возможно, смогут вернуться в Княжество в апреле 2022. Оливье Лаванья (Olivier Lavagna), Генеральный директор Общества Эксплуатации Портов Монако (SEPM), в ответ на наш вопрос уточнил, что официального подтверждения пока нет. Тем не менее, одно известно точно: следующие корабли будут ограничены 250 метрами длины и вместимостью не более 1 250 пассажиров, что поможет привлечь клиентов с более высокой покупательной способностью.

9. Обязательное ношение шлема для пользователей электросамокатами

С 24 января, в целях снижения риска дорожно-транспортных происшествий, пользователи электрическими самокатами будут обязаны носить защитный шлем. До сих пор эта мера применялась только к несовершеннолетним. Обязательное ношение защитного шлема добавляется к списку других действующих правил: светоотражающая одежда или экипировка, звуковые сигналы, фары и световозвращающее оборудование.

10. Новый формат Гран-при Монако

Последнее важное новшество: Гран-при Монако 2022, который должен пройти с 26 по 29 мая, меняет формат. Теперь день четверга будет посвящен не свободной практике, как в предыдущие годы, а дополнительным гонкам. Сессии свободной практики пройдут в пятницу, квалификационные заезды – в субботу, а основные гонки – в воскресенье. Так, новый формат ознаменует конец традиционного «дня отдыха» после четверга Вознесения, даже если трассы будут использоваться все четыре дня.