











Ницца представила план велосипедного движения на 2021-2026 год, который включает в себя связь с Княжеством Монако.

Ницца решила соединить местные коммуны при помощи велосипедных дорожек. Велосипеды все больше входят в повседневную жизнь и помогают разгрузить дороги. Сейчас в Ницце насчитывается 179 км велосипедных дорожек. План предусматривает удвоение этой цифры к 2026 году и достижения десятипроцентной доли велосипедов во всех поездках.

К 2023 году из Ниццы в Монако можно будет добрать по велосипедной дорожке. К лету этого года будет оборудовано 4,5 км пути между Ниццей и Вильфранш-Сюр-Мер через бульвары Carnot, Maëterlinck и Princesse Grasse.

Все пути ведут в Княжество

Это не первая инициатива Ниццы по обеспечению сообщения с Княжеством. Недавно было объявлено о создании морского катера между Ниццей и Кап-Д’ай. Запуск гибридного катера финансируется Монако. Ожидается, что этот вид транспорта начнет работать с августа 2021 года.

В сфере железнодорожного транспорта также происходят изменения. Французское государственное предприятие, управляющее железными дорогами — SNCF — объявило о выделении нескольких десятков миллионов евро на поддержание и развитие сети в Приморских Альпах. Работы на линии Ницца-Монако начнутся 30 августа.