Новый общественный телеканал о Княжестве будет транслироваться в 200 странах.

Теперь уже официально! В четверг, 9 декабря, Монако присоединилось к вещательной компании TV5 Monde. Соглашение было подписано Лораном Ансельми (Laurent Anselmi), советником правительства и министром внешних связей и сотрудничества, в присутствии Князя Альбера II. Отныне Монако будет входить в совет директоров телевизионной сети, наряду с другими странами-членами: Францией, Швейцарией, Канадой и Бельгией.

Соглашение закрепляет запуск нового телеканала о Монако, который запланирован на сентябрь 2022 года. Новый канал Monte-Carlo Riviera будет транслироваться в 200 странах и будет доступен 404 миллионам домохозяйств и 60 миллионам зрителей.

Хотя программа вещания еще не определена, уже известно, что канал должен производить новости (транслируемые раз в день на TV5 Monde), ток-шоу, а также документальные фильмы на различные темы, такие как окружающая среда, культура, спорт или цифровые технологии. Эти передачи также иногда будут транслироваться на TV5 Monde.

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