











Конференция прошла в отеле Hermitage под руководством Янна-Антони Ногеса (Yann-Antony Noghès) и Франсуа Трона (François Tron).

«Какое будущее у телевидения Монако?». Именно этот вопрос от Пресс-клуба Монако (Monaco Press Club) стал главной темой обсуждения конференции, которая прошла во вторник вечером при участии журналистов Яна-Антони Ногес и Франсуа Трона. Эти два ведущих специалиста франкоязычной аудиовизуальной индустрии обсудили будущий телевизионный канал Monte-Carlo Riviera и перспективы его международного вещания.

1. Монако способно вызвать интерес международной аудитории

Уже являющийся частью TV5Monde, но еще не запущенный, новый канал Monte-Carlo Riviera должен стать будущим национальным вещателем Монако. Но для какой целевой аудитории? Для местных жителей? Жителей региона? Или же это будет канал национального или даже международного вещания? Для Франсуа Трона все возможно, но все зависит от желаний правительства Княжества. «Существует «необходимость» в обеспечении общественного вещания, которая сегодня удовлетворена (Monaco Info). Канал предоставляет информацию местному и даже региональному населению, которое проявляет живой интерес к такому роду информации. Однако есть одна особенность: существует точка зрения Монако, которое имеет международное значение. (…) Возможно, есть над чем поработать, чтобы дать Княжеству национальное или даже международное информационное покрытие», — подчеркнул журналист.

Селим Зегдар (Selim Zeghdar), управляющий Monte-Carlo Riviera: «Живя в Монако, нам кажется, что мы никому не интересны, но когда мы путешествуем, мы понимаем, что люди смотрят на нас по-другому. Нам повезло, что у нас есть Княжеская семья и Князь, которые способствуют улучшению имиджа Княжества по всему миру. Если мы возьмем пример Китая, то к Монако там довольно-таки хорошо относятся и нас там ценят за наши хорошие манеры».

2. Показать «другое» Монако

Еще один вопрос, поднятый Янном-Антони Ногесом: какую программу вещания должен иметь такой канал? Информация, «это очевидно» для Франсуа Трона. Он также считает важным включить в нее спортивные и местные события. Однако, он считает, что для журналиста оставаться на съемочной площадке весь день — не всегда решение, даже если это позволяет сократить расходы. Для освещения местных новостей Ян-Антони рекомендует репортаж: «Меня поразило количество культурных мероприятий здесь. Будь то театр, опера… Практически по одному в день! Материал по культуре есть, нужно только договориться о правах и записи…».

Что касается международной программы вещания, Ян-Антони Ногес колеблется: следует ли ему отдать предпочтение стереотипам о Монако и укрепить этот имидж Княжества за рубежом или сосредоточиться на том, что Монако «хочет рассказать», например, об энергетическом переходе или экономической структуре? По словам Франсуа Трона, канал и Монако должны подчеркнуть, что Княжество может предложить что-то еще «кроме «Феррари» и суперъяхт».

3. Включение вопроса экологии в редакционный контент

Среди менее известных тем, Селим Зегдар хотел бы включить экологию в программу канала: «Сегодня все говорят об окружающей среде, но нет легитимного канала, который бы говорил об окружающей среде на международном уровне. И мы заметили, что действия Князя, которые оказывают очень позитивное влияние в мире, помогут нам стать экологическим каналом с определенным количеством партнерств, например с Discovery Channel или с некоторыми фондами, как, например, фонд Ди Каприо или фонд Альбера II».

Наконец, возникает вопрос о бюджете на создание этого канала. Хотя средняя минимальная стоимость обычно оценивается в 40-50 миллионов евро, Селим Зегдар успокаивает: «Мы начнем потихоньку, с нашими (сегодняшними) средствами». Бюджет может вырасти достаточно быстро благодаря рекламе и экологическому аспекту, который, по словам Селима Зегдара, будет интересен международной аудитории.