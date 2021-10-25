











20 октября правительство объявило о полном прекращении использования одноразовых пластиковых предметов к 2024 году. Это еще один шаг Княжества на пути к устойчивому развитию.

Монако предпринимает конкретные действия в борьбе за сокращение отходов. Директор по вопросам окружающей среды Валери Давене (Valérie Davenet) обозначила временные рамки, в которые будет реализовываться постепенный запрет всех не подлежащих переработке пластиковых отходов. Эта декларация стала частью амбициозной политики устойчивого развития и защиты океанов, начатой правительством несколько лет назад.

20 октября участники Европейской недели по сокращению отходов (SERD) получили награды во время церемонии в Океанографическом музее. В 2020 году мероприятие полностью проходило онлайн из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, оно собрало 45 участников для 36 обозначенных инициатив. Мероприятие этого года состоится с 20 по 28 ноября.

График введения запретов на пластиковые предметы

Подробная информация о мерах, которые будут реализованы до 2024 года

2021 год: Ряд пластиковых предметов уже запрещен

С июня этого года запрещено использовать пластиковую посуду и крышки для стаканов, пластиковые палочки для стейков, ванночки для мороженого и контейнеры из пенопласта. Пластиковые конфетти, держатели для воздушных шаров и все оксо-разлагаемые пластиковые изделия также запрещены. Рестораны не могут предлагать скидки на комплекты питания, если в них входят напитки в пластиковой упаковке.

2022 год: Запрет на пластиковую упаковку для пищевых продуктов и игрушек

С 2022 года под запрет попадет пластиковая пленка и этикетки на фруктах и овощах. Чайные пакетики, не поддающиеся биологическому разложению, тоже будут запрещены. Не разрешается предлагать пластиковые игрушки вместе с детским меню в кафе. Компании будут обязаны предоставлять посуду в местах питания своих сотрудников. Наконец, в ресторанах и кафе одноразовые столовые приборы будут предлагать только за дополнительную плату.

2023 год: Запрет на чеки и одноразовую посуду

Еще один шаг — запрет на предоставление одноразовой посуды, если клиенты едят в ресторане. Чеки будут выдавать только по прямому требованию потребителя, эта процедура больше не будет автоматической.

2024 год: Запрет на одноразовые принадлежности в сфере общественного питания

Наконец, будут запрещены подносы для еды, упаковка для бутербродов и прочие одноразовые пластиковые предметы, используемые в сфере общественного питания.