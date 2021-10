Il 20 ottobre, il governo ha annunciato la fine dei rifiuti di plastica monouso entro il 2024: un grande passo avanti verso lo sviluppo sostenibile.

Monaco ha fatto un altro passo avanti nella lotta ai rifiuti. Valérie Davenet, capo della Direzione generale per l’ambiente, ha fissato una serie di scadenze per i prossimi tre anni nel tentativo di bandire gradualmente tutti i rifiuti di plastica non riciclabili. Questo progetto rientra nell’ambiziosa politica di sviluppo sostenibile e di salvaguardia degli oceani avviata dal governo diversi anni fa.

Mercoledì 20 ottobre al Museo Oceanografico, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei partecipanti alla Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (EWWR). L’edizione 2020, svoltasi completamente online a causa dell’emergenza sanitaria, ha contato 45 partecipanti coinvolti in 36 iniziative riconosciute. L’edizione 2021 si terrà a breve, dal 20 al 28 novembre.

Il calendario dei divieti sui rifiuti di plastica

Ecco i dettagli delle misure adottate dal governo da oggi al 2024.

2021: primo divieto su una vasta gamma di rifiuti di plastica

Da giugno di quest’anno, i piatti di plastica, i coperchi per i bicchieri d’asporto, gli stecchini per segnalare la cottura della carne, le coppette per il gelato e i contenitori in polistirolo espanso sono stati banditi. Ma non solo, si parla anche di coriandoli in plastica, gambi dei palloncini e tutti i prodotti in plastica oxodegradabile. Inoltre, i ristoratori non possono più offrire menù a prezzi scontati nel caso in cui includano una lattina o una bottiglia di plastica.

2022: divieto di imballaggi per alimenti e giocattoli in plastica

Niente più pellicole ed etichette di plastica che avvolgono frutta e verdura, niente più bustine di tè non biodegradabili e niente più giocattoli di plastica nei menù bambini. Inoltre, le aziende saranno obbligate a fornire ai propri dipendenti le stoviglie nelle zone ristoro. Nei ristoranti e nei bar, le posate monouso saranno a pagamento.

2023: divieto di scontrini e stoviglie usa e getta

Un ulteriore passo avanti sarà il divieto assoluto per i ristoratori di fornire stoviglie usa e getta quando i clienti consumano sul posto. Per quanto riguarda lo scontrino, non sarà più stampato automaticamente ma solo su richiesta esplicita del consumatore.

2024: divieto degli accessori monouso per la ristorazione

Infine, diremo addio a vassoi, vaschette, involucri per panini e altri contenitori in plastica monouso.