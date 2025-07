Christophe Mirmand nominato Ministro di Stato di Monaco

L’ex prefetto della regione PACA è stato scelto dal Principe Alberto II dopo il ritiro di Philippe Mettoux a fine giugno.

In un comunicato stampa diffuso giovedì 3 luglio, il Palazzo del Principe ha annunciato ufficialmente la nomina di Christophe Mirmand alla carica di Ministro di Stato. L’annuncio arriva in seguito alla rinuncia di Philippe Mettoux, avvenuta il 26 giugno. L’ex direttore dell’ufficio legale della SNCF aveva dichiarato l’impossibilità di portare a termine il mandato. Il suo ritiro, avvenuto a una settimana dall’insediamento previsto, ha costretto il Principe Alberto II a individuare rapidamente un nuovo candidato per succedere a Didier Guillaume, scomparso lo scorso gennaio.

Esperienza sul territorio per affrontare le sfide del Principato

Christophe Mirmand, 63 anni, porta con sé una solida esperienza amministrativa sul territorio. Laureato all’università Michel de Montaigne (1988), ha diretto diverse prefetture strategiche, tra cui quella della Corsica (dal 2013 al 2016) e, più recentemente, quella della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, dal 2020 al gennaio 2025, prima di ricoprire il ruolo di direttore di gabinetto di Manuel Valls al Ministero dell’Oltremare.

La sua profonda conoscenza del territorio della Costa Azzurra, maturata durante i suoi incarichi come prefetto delle Alpi Marittime (2012-2013) e della regione PACA, rappresenta un valore aggiunto per la gestione dei rapporti transfrontalieri tra Monaco, Francia e Italia. Aveva già incontrato il Principe Alberto II in occasione di una visita ufficiale nel gennaio 2021.

© DR

Un insediamento accelerato

A differenza di Philippe Mettoux, che aveva avuto un mese di preparazione, Christophe Mirmand dovrà assumere le sue funzioni in fretta, prima di agosto. La cerimonia di giuramento è prevista per il 21 luglio, appena tre settimane dopo l’annuncio della sua nomina.

Isabelle Berro-Amadeï, Ministra delle Relazioni Estere e della Cooperazione, che svolge l’interim da sei mesi, continuerà a occuparsi degli affari correnti fino all’investitura del nuovo Ministro di Stato. La sfida che attende Christophe Mirmand non è da poco: dovrà prendere in mano i dossier governativi e consolidare la stabilità istituzionale del Principato.