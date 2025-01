Il Ministro di Stato di Monaco Didier Guillaume è deceduto all’età di 65 anni

Venerdì 17 gennaio, il Palazzo del Principe ha rilasciato un comunicato ufficiale per annunciare la morte di Didier Guillaume, Ministro di Stato del Principato di Monaco.

Una settimana dopo il comunicato in cui il Governo di Monaco ha annunciato il suo ricovero in ospedale, Didier Guillaume è deceduto in seguito a un improvviso malore mentre era ricoverato.

Pubblicità

Il Principe Alberto II ha inviato le sue più sincere condoglianze alla moglie, Béatrice Frecenon-Guillaume, con la quale Didier Guillaume si era sposato al Municipio di Monaco il 21 dicembre dello scorso anno, nonché ai figli, al fratello e a tutti i suoi familiari e amici.

In carica dal 2 settembre 2024, Didier Guillaume si è distinto per il suo impegno al servizio del Principato, contribuendo con determinazione a progressi significativi su questioni cruciali per Monaco, sia a livello nazionale che internazionale.

© Direzione della Comunicazione

“Le sue straordinarie qualità umane”

In un comunicato, il Governo del Principe ha dichiarato: “Abbiamo appreso con profondo dolore della morte di Didier Guillaume, Ministro di Stato, avvenuta oggi. I membri del Governo e tutto il personale amministrativo desiderano esprimere le loro sincere e sentite condoglianze alla moglie e alla famiglia.

Tutti ricorderanno la sua eccezionale attitudine al lavoro, la sua passione per la politica a favore delle donne e degli uomini, nonché il suo spirito di unità e di mobilitazione. Oltre a essere un uomo di Stato al servizio del Principe Sovrano, le sue straordinarie qualità umane lo hanno fatto rapidamente apprezzare dal popolo monegasco. Ha svolto la sua missione con determinazione e ha sostenuto le direttive definite dal Principe Alberto II per il nostro Paese. Il Governo si assicurerà di continuare su questa strada”.

Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro per le Relazioni Esterne e la Cooperazione, ha assunto la carica di Ministro di Stato ad interim, pur continuando a dirigere il suo dipartimento.

I dettagli sui funerale saranno resi noti nei prossimi giorni..