В возрасте 65 лет ушёл из жизни государственный министр Монако Дидье Гийом

В пятницу, 17 января, Княжеский дворец выпустил официальное заявление, в котором с глубокой скорбью сообщил о кончине государственного министра Княжества Монако Дидье Гийома.

Спустя неделю после того, как правительство сообщило о его госпитализации, состояние Дидье Гийома резко ухудшилось, и он скончался в больнице, несмотря на все усилия врачей.

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Князь Альбер II выразил глубокие соболезнования супруге покойного, Беатрис Фрекенон-Гийом, c которой министр сочетался узами брака 21 декабря в Мэрии, его детям, брату и всем родным и близким.

Дидье Гийом вступил в должность Государственного министра 2 сентября 2024 года. За время своей работы он зарекомендовал себя как преданный и эффективный руководитель, способствовавший значительным успехам Княжества как внутри страны, так и на международной арене.

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«Его выдающиеся человеческие качества»

Правительство Монако в своем пресс-релизе выразило глубокую скорбь по поводу кончины государственного министра Дидье Гийома. В заявлении говорится: «С большим прискорбием мы узнали о его уходе из жизни сегодня. Все члены правительства и сотрудники администрации от всего сердца выражают свои искренние соболезнования его супруге и родным.

Все запомнили его невероятную работоспособность, искреннюю увлеченность политикой, направленной на благо каждого, и умение объединять и вдохновлять людей. Он был не только выдающимся государственным деятелем, верно служившим Суверенному Князю, но и человеком с большим сердцем, который быстро завоевал симпатию и уважение жителей Монако. Дидье Гийом с полной отдачей выполнял свою миссию, неуклонно следуя курсу, определенному Князем Альбером II для Княжества. Правительство сделает все возможное, чтобы продолжить его начинания, сохранив верность его идеалам и видению».

Обязанности государственного министра временно возьмет на себя Изабель Берро-Амадеи, правительственный советник и министр по вопросам иностранных дел и международного сотрудничества. Она продолжит совмещать эту роль с руководством своим департаментом.

Информация о дате и месте похорон будет сообщена дополнительно.