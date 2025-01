Le Ministre d’État, Didier Guillaume, hospitalisé plusieurs semaines

Le Ministre d’État, Didier Guillaume, a été hospitalisé, selon un communiqué du Palais Princier, publié ce vendredi matin.

Didier Guillaume, Ministre d’État de la Principauté, est hospitalisé pour un traitement médical, selon un communiqué officiel publié le 10 janvier. Le Palais Princier a annoncé que cette hospitalisation programmée l’empêchera d’exercer ses fonctions durant plusieurs semaines.

Pour assurer la continuité du gouvernement, le Prince Albert II a confié l’intérim des fonctions de Ministre d’État à Mme Isabelle Berro-Amadeï, Conseillère de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération. Mme Berro-Amadeï poursuivra également la gestion de son propre département durant cette période.

La Mairie et le Conseil National réagissent

Thomas Brezzo, Président du Conseil National, a rapidement réagi avec un message de soutien : « Au nom des élus du Conseil National et en mon nom personnel, je tiens à lui adresser nos pensées les plus sincères et lui souhaite un prompt et complet rétablissement. Nous lui témoignons tout notre soutien en attendant de le revoir bientôt reprendre ses fonctions au service de la Principauté. »

Le Maire Georges Marsan et les élus du Conseil Communal ont aussi exprimé leurs vœux de rétablissement : « Mes pensées et celles des élus accompagnent S.E.M. Didier Guillaume. Je tiens à lui transmettre toute notre sympathie dans cette période difficile, en mon nom et en celui des membres du Conseil Communal. »

Enfin, de nombreux Monégasques et résidents se sont également exprimés sous les publications Facebook de la Mairie et du Conseil National pour souhaiter un prompt rétablissement au Ministre d’État.

