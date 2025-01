Le Ministre d’État de Monaco, Didier Guillaume est décédé à l’âge de 65 ans

Le Palais Princier a annoncé, ce vendredi 17 janvier, par un communiqué officiel, le décès de Didier Guillaume, Ministre d’État de la Principauté de Monaco.

Une semaine après l’annonce de son hospitalisation par le Gouvernement Princier, Didier Guillaume vient de décéder à la suite d’une maladie fulgurante lors de son hospitalisation.

Le Prince Albert II a adressé ses plus sincères condoléances à son épouse, Mme Béatrice Frecenon-Guillaume, avec qui Didier Guillaume s’était marié en mairie de Monaco, le 21 décembre dernier, mais aussi à ses enfants, à son frère, ainsi qu’à toute sa famille et ses proches.

En poste depuis le 2 septembre 2024, Didier Guillaume s’était distingué par son engagement au service de la Principauté, contribuant avec détermination à des avancées significatives sur des sujets cruciaux pour Monaco, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

© Direction de la Communication

« Ses immenses qualités humaines »

Le Gouvernement Princier a déclaré dans un communiqué : « C’est avec une très vive émotion que nous avons appris le décès de Monsieur Didier Guillaume, Ministre d’Etat, survenu ce jour. Les membres du Gouvernement et l’ensemble des personnels de l’Administration tiennent à exprimer à son épouse et à ses proches leurs condoléances sincères et attristées.

Chacun gardera en mémoire le souvenir de son exceptionnelle capacité de travail, de sa passion pour la politique en faveur des femmes et des hommes, ainsi que de son esprit de rassemblement et de mobilisation. Au-delà de l’homme d’Etat au service du Prince Souverain, ses immenses qualités humaines lui ont permis de rapidement être apprécié à Monaco. Il aura conduit sa mission avec détermination et porté les orientations définies par le Prince Albert II en faveur de notre pays. Le Gouvernement veillera à poursuivre dans cette voie. »

L’intérim des fonctions de Ministre d’État est confié à Isabelle Berro-Amadeï, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, qui conserve parallèlement la direction de son Département.

Les détails concernant les obsèques seront communiqués ultérieurement.