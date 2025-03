“Un concept unico al mondo che è l’orgoglio di Monaco”: i 5 punti chiave della ristrutturazione del Mercato della Condamine

Cuore pulsante di Monaco, il Mercato della Condamine si prepara a un’importante trasformazione volta a modernizzare e a preservare l’anima di questo luogo unico. Frequentato da monegaschi, residenti e lavoratori, questo spazio emblematico sarà oggetto di una tanto attesa ristrutturazione nel 2027.

È “il progetto di tutti”. Durante la conferenza stampa tenutasi martedì 4 marzo presso il Comune di Monaco, Georges Marsan, accompagnato dai suoi vice e dai suoi collaboratori, ha presentato un importante progetto per la città: la ristrutturazione del Mercato della Condamine.

“Il mercato coperto non è solo un luogo dove si viene a fare la spesa o a pranzare. È un luogo d’incontro che riunisce tutte le classi sociali, un luogo di scambio e di condivisione. Semplice, popolare, adatto alle famiglie, un luogo dove le persone vanno spontaneamente a condividere momenti di vita. Sapete quanto il Mercato sia sempre stato un argomento importante per me. Mi impegnerò al massimo per realizzare il miglior progetto possibile per i monegaschi”, ha dichiarato il Sindaco.

© Comune di Monaco

L’obiettivo è quindi quello di realizzare importanti lavori finalizzati all’adeguamento agli standard tecnici, di sicurezza ed estetici, senza demolire l’edificio esistente, ma anzi migliorandolo e reinventandolo preservandone l’anima. Questa ristrutturazione è considerata il Progetto, con la p maiuscola, del mandato, con un budget stimato tra i 10 e i 12 milioni di euro, interamente autofinanziato dal Comune.

Il mercato della Condamine sarà ristrutturato per un anno a partire dal 2026

1. Una consulenza popolare per un progetto su misura

Prima di iniziare i lavori, il Comune ha condotto un’ampia indagine tra gli utenti del mercato per comprendere meglio le loro aspettative ed esigenze. Un questionario di 17 domande è stato distribuito direttamente sul posto ed era disponibile anche sull’applicazione Your Monaco.

Sono state raccolte più di 1.000 risposte e i risultati hanno rivelato aspettative ben precise, come l’aumento della capacità di accoglienza, un miglior comfort termico e acustico e il miglioramento dei servizi igienici. I partecipanti hanno espresso il desiderio che il mercato mantenga il suo spirito conviviale e familiare, pur integrando elementi moderni, con più eventi e più prodotti biologici e locali.

Di fondamentale importanza è stato anche includere il punto di vista dei negozianti per definire soluzioni concrete. Il progetto è quindi il frutto della collaborazione tra il Comune, i residenti e i negozianti, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di tutta la popolazione.

2. Miglioramenti nella struttura e maggiore comfort

Una delle priorità del progetto è migliorare il comfort termico e acustico del mercato coperto. Il tetto sarà rinnovato per garantire una regolazione termica ottimale, assicurando temperature gradevoli tutto l’anno. Il sistema di ventilazione e riscaldamento sarà modernizzato, gli odori di cottura saranno trattati per garantire un ambiente piacevole e la creazione di nuovi servizi igienici separati, adatti alle PMR, migliorerà l’esperienza dei visitatori.

La capacità di accoglienza sarà notevolmente aumentata grazie alla creazione di due soppalchi e alla rimozione delle isole centrali, che miglioreranno la circolazione. In totale, il mercato avrà 300 posti a sedere, rispetto ai 160 attuali, comprese le aree modulari e familiari.

© Jerome Hein – The A Group

Il design degli interni metterà al centro la convivialità, utilizzando materiali nobili come il legno e la ceramica, ampie vetrate per sfruttare al massimo la luce naturale e un’illuminazione studiata per creare un’atmosfera accogliente. Saranno inoltre installati due schermi giganti e una sala di controllo per trasmettere eventi e intrattenimento.

Per quanto riguarda i problemi di accesso al parcheggio, il Sindaco ha dichiarato che al momento non è previsto un ampliamento, ma piuttosto un progetto governativo di più ampio respiro per migliorare la situazione a lungo termine.

© Jerome Hein – The A Group

4. Un progetto sostenibile e rispettoso dell’ambiente

La ristrutturazione del Mercato della Condamine rientra in un approccio sostenibile e responsabile. Il progetto prevede l’istallazione di pannelli solari, di un moderno tetto a vetri e l’utilizzo di materiali rispettosi dell’ambiente per garantire il più basso consumo energetico.

La direzione dei lavori è stata affidata all’architetto Jérôme Hein e si inserisce in un approccio certificato BD2M (Bâtiments Durables Méditerranéens de Monaco), con l’obiettivo di ottenere la certificazione Argent. Il risultato sperato è sì la trasformazione del mercato, ma senza snaturare l’identità monegasca, dando vita a un luogo moderno, funzionale ed ecosostenibile.

5. Una chiusura di oltre un anno, ma con il proseguimento delle attività

I lavori di ristrutturazione inizieranno a gennaio 2026 e dureranno circa 13 mesi. Per permettere la realizzazione del progetto senza però sconvolgere completamente l’attività economica del mercato, la parte interna sarà chiusa temporaneamente. Di conseguenza, i circa venti commercianti saranno spostati sulla piazza del mercato e verranno adottate misure provvisorie per assicurare un servizio continuativo, con circa 150-200 posti a sedere per accogliere la clientela nelle migliori condizioni.

Il Sindaco assicura che entro il mese di giugno tutti i commercianti verranno incontrati per discutere delle modalità e delle soluzioni che saranno attuate durante questo periodo di transizione. Durante questi 13 mesi, i chioschi di Place d’Armes non subiranno cambiamenti, ma l’area giochi per bambini sarà temporaneamente rimossa.

